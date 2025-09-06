Украина. Премьер лига06 сентября 2025, 14:39 | Обновлено 06 сентября 2025, 14:47
33
0
Использовали паузу в чемпионате. Верес и Рух проводят товарищеский матч
Поединок пройдет на базе «Вереса» и начнется в 15:00
Команды УПЛ во время международной паузы проводят контрольные матчи. В субботу, 6 сентября, «Верес» сыграет с «Рухом».
«Верес» начал чемпионат с трех поражений подряд. Команда проиграла «Динамо» (0:1), СК «Полтава» (0:1) и «Шахтеру» (0:2). В предыдущем туре «Верес» со счетом 2:0 обыграл ЛНЗ.
«Рух» также одержал одну победу в четырех матчах. В стартовом туре команда обыграла «Полтаву» (2:1), а затем потерпела три поражения подряд.
Поединок пройдет на базе «Вереса». Начало матча в 15:00.
