Использовали паузу в чемпионате. Верес и Рух проводят товарищеский матч

Команды УПЛ во время международной паузы проводят контрольные матчи. В субботу, 6 сентября, «Верес» сыграет с «Рухом».

«Верес» начал чемпионат с трех поражений подряд. Команда проиграла «Динамо» (0:1), СК «Полтава» (0:1) и «Шахтеру» (0:2). В предыдущем туре «Верес» со счетом 2:0 обыграл ЛНЗ.

«Рух» также одержал одну победу в четырех матчах. В стартовом туре команда обыграла «Полтаву» (2:1), а затем потерпела три поражения подряд.

Поединок пройдет на базе «Вереса». Начало матча в 15:00.