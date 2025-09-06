Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч

Команды УПЛ Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных спаррингом, который прошел в Ровно на стадионе Максима Кривцова.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе Вереса забили Виталий Бойко и недавний новичок Уэсли Помба. За Рух дублем отличился Влад Рейляну, который недавно присоединился к команде.

Верес возобновит чемпионат УПЛ матчем с Кудровкой, а Рух – игрой с Эпицентром.

Контрольный матч

Верес – Рух 2:2

Голы: Рейляну (4, 9) – Уэсли (36), Бойко (86)

Верес (1 тайм): Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Клец, Кучеров, Нонго, Помба, Шарай, Ндукве

Верес (2 тайм): Стефанюк, Орошкевич, Санокский, Чечер, Смеян, Куция, Бойко, Стень, Годя, Пушкуца (Видрич, 90), Уолли

Главный тренер: Олег Шандрук

Рух: Герета (Клименко, 46), Ясинский, Слюсар (Калинец, 81), Слюбик, Эдсон, Пидрурский (Бойко М., 72), Притула, Рейляну (Квас, 57), Клайвер (Гоч, 87), Квасница (Касарда, 76), Себро (Рунич, 46 (Тутти, 87))