Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных
Команды УПЛ Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных спаррингом, который прошел в Ровно на стадионе Максима Кривцова.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе Вереса забили Виталий Бойко и недавний новичок Уэсли Помба. За Рух дублем отличился Влад Рейляну, который недавно присоединился к команде.
Верес возобновит чемпионат УПЛ матчем с Кудровкой, а Рух – игрой с Эпицентром.
Контрольный матч
Верес – Рух 2:2
Голы: Рейляну (4, 9) – Уэсли (36), Бойко (86)
Верес (1 тайм): Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Клец, Кучеров, Нонго, Помба, Шарай, Ндукве
Верес (2 тайм): Стефанюк, Орошкевич, Санокский, Чечер, Смеян, Куция, Бойко, Стень, Годя, Пушкуца (Видрич, 90), Уолли
Главный тренер: Олег Шандрук
Рух: Герета (Клименко, 46), Ясинский, Слюсар (Калинец, 81), Слюбик, Эдсон, Пидрурский (Бойко М., 72), Притула, Рейляну (Квас, 57), Клайвер (Гоч, 87), Квасница (Касарда, 76), Себро (Рунич, 46 (Тутти, 87))
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву