Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 17:45 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:47
139
0

Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч

Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных

06 сентября 2025, 17:45 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:47
139
0
Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
ФК Верес

Команды УПЛ Верес и Рух заполнили паузу на матчи сборных спаррингом, который прошел в Ровно на стадионе Максима Кривцова.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе Вереса забили Виталий Бойко и недавний новичок Уэсли Помба. За Рух дублем отличился Влад Рейляну, который недавно присоединился к команде.

Верес возобновит чемпионат УПЛ матчем с Кудровкой, а Рух – игрой с Эпицентром.

Контрольный матч

Верес – Рух 2:2
Голы: Рейляну (4, 9) – Уэсли (36), Бойко (86)

Верес (1 тайм): Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Клец, Кучеров, Нонго, Помба, Шарай, Ндукве

Верес (2 тайм): Стефанюк, Орошкевич, Санокский, Чечер, Смеян, Куция, Бойко, Стень, Годя, Пушкуца (Видрич, 90), Уолли
Главный тренер: Олег Шандрук

Рух: Герета (Клименко, 46), Ясинский, Слюсар (Калинец, 81), Слюбик, Эдсон, Пидрурский (Бойко М., 72), Притула, Рейляну (Квас, 57), Клайвер (Гоч, 87), Квасница (Касарда, 76), Себро (Рунич, 46 (Тутти, 87))

По теме:
Взяли реванш. Эпицентр в контрольном матче одолел ЛНЗ
Дубль Маткевича. Заря в товарищеском матче победила Кудровку
Использовали паузу в чемпионате. Верес и Рух проводят товарищеский матч
Рух Львов Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05 сентября 2025, 23:36 292
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции

Наша команда с поражения стартовала в квалификации ЧМ-2026

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 19:52 30
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 06.09.2025, 17:44
Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Украина U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Футбол | 06.09.2025, 11:20
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 00:07
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 24
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем