Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025
В ночь на 6 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Феликс Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США 2025.
Итальянец добыл победу со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 за 3 часа и 19 минут. Синнер и Оже провели четвертое очное противостояние, Янник во второй раз одолел канадца.
В финале US Open Синнер поборется против Карлоса Алькараса.
🏆 US Open 2025. 1/2 финала
Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25] – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
Видеообзор матча
