US Open
06 сентября 2025, 12:07
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Во 2-м сете канадец задавил. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В ночь на 6 сентября лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер переиграл Феликс Оже-Альяссима в полуфинале Открытого чемпионата США 2025.

Итальянец добыл победу со счетом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 за 3 часа и 19 минут. Синнер и Оже провели четвертое очное противостояние, Янник во второй раз одолел канадца.

В финале US Open Синнер поборется против Карлоса Алькараса.

🏆 US Open 2025. 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Феликс Оже-Альяссим [25] – 6:1, 3:6, 6:3, 6:4

Видеообзор матча

