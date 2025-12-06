Месси vs Мюллер. Обнародованы составы на финал MLS Интер Майами – Ванкувер

Наставники команд Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс – Хавьер Маскерано и Яспер Соренсен соответственно – назвали стартовые составы на финал Кубка MLS 2025.

В атаке у цаплей сыграют легендарный Лионель Месси и Тадео Альенде. Звездный Луис Суаерес остался в резерве.

С первых минут у Интер Майами также выйдут два экс-игрока Барселоны Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых это последний поединок в профессиональной карьере.

У Ванкувера вместе с Брианом Уайтом в нападении будет играть именитый Томас Мюллер.

Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс начнут встречу 6 декабря в 21:30 по Киеву на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле.

Стартовые составы на матч Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс