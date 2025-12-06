Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси vs Мюллер. Обнародованы составы на финал MLS Интер Майами – Ванкувер
Major League Soccer
06 декабря 2025, 21:01 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:28
Решающий поединок за трофей состоится 6 декабря и начнется в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставники команд Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс – Хавьер Маскерано и Яспер Соренсен соответственно – назвали стартовые составы на финал Кубка MLS 2025.

В атаке у цаплей сыграют легендарный Лионель Месси и Тадео Альенде. Звездный Луис Суаерес остался в резерве.

С первых минут у Интер Майами также выйдут два экс-игрока Барселоны Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых это последний поединок в профессиональной карьере.

У Ванкувера вместе с Брианом Уайтом в нападении будет играть именитый Томас Мюллер.

Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс начнут встречу 6 декабря в 21:30 по Киеву на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле.

Стартовые составы на матч Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс

Ванкувер Уайткэпс Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Томас Мюллер Хавьер Маскерано стартовые составы Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
