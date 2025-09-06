Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 12:52 |
1132
0

У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина

Парижский клуб недоволен травмой Усмана Дембеле и решением главного тренера сборной

06 сентября 2025, 12:52 |
1132
0
У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Руководство и тренерский штаб ПСЖ остались крайне недовольными после матча отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Франции одолела команду Украины со счетом 2:0.

Вингер парижского клуба Усман Дембеле вышел на поле сразу после перерыва, однако был вынужден вернуться на скамейку запасных на 81-й минуте из-за повреждения.

По информации французской прессы, накануне этого противостояния ПСЖ обратился к Дидье Дешаму и сообщил о состоянии игрока, его травме и неготовности выходить на поле. Медицинский персонал клуба попросил наставника сборной поберечь Усмана, так как тот не готов длительное время находиться на поле.

Однако, Дешам и его тренерский штаб решили проигнорировать просьбу парижской команды и выпустили Дембеле на второй тайм. Представители ПСж разгневаны поведением главного тренера сборной Франции и тем фактом, что повреждение футболиста может усугубиться из-за нагрузок в отборе на ЧМ-2026.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Модрич сыграл очередной матч за Хорватию. Сколько у него игр в целом?
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Усман Дембеле ПСЖ Дидье Дешам травма
Николай Титюк Источник: L'Equipe
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Англия – Андорра. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 06 сентября 2025, 12:21 0
Англия – Андорра. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Англия – Андорра. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 32
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Футбол | 06.09.2025, 11:20
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05.09.2025, 12:52
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 291
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 81
Футбол
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
05.09.2025, 15:32 9
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем