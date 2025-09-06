У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина

Руководство и тренерский штаб ПСЖ остались крайне недовольными после матча отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Франции одолела команду Украины со счетом 2:0.

Вингер парижского клуба Усман Дембеле вышел на поле сразу после перерыва, однако был вынужден вернуться на скамейку запасных на 81-й минуте из-за повреждения.

По информации французской прессы, накануне этого противостояния ПСЖ обратился к Дидье Дешаму и сообщил о состоянии игрока, его травме и неготовности выходить на поле. Медицинский персонал клуба попросил наставника сборной поберечь Усмана, так как тот не готов длительное время находиться на поле.

Однако, Дешам и его тренерский штаб решили проигнорировать просьбу парижской команды и выпустили Дембеле на второй тайм. Представители ПСж разгневаны поведением главного тренера сборной Франции и тем фактом, что повреждение футболиста может усугубиться из-за нагрузок в отборе на ЧМ-2026.