Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс получил красную карточку за эпизод с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком во время матча 17-го тура АПЛ.

Крепкий защитник «мерсисайдцев» контролировал мяч, однако в один момент оказался на газоне: Симонс догнал его и наступил полной стопой Вирджилу на ногу.

Главный арбитр признал фол Симонса слишком опасным и удалил игрока с поля.

Первый тайм между командами завершился вничью – 0:0.

ФОТО. Ливерпуль в большинстве. За что судья удалил игрока Тоттенхэма?