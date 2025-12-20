Англия20 декабря 2025, 20:18 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:19
ФОТО. Ливерпуль в большинстве. За что судья удалил игрока Тоттенхэма?
Хави Симонс жестко сфолил против Вирджила ван Дейка
20 декабря 2025, 20:18 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:19
Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс получил красную карточку за эпизод с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком во время матча 17-го тура АПЛ.
Крепкий защитник «мерсисайдцев» контролировал мяч, однако в один момент оказался на газоне: Симонс догнал его и наступил полной стопой Вирджилу на ногу.
Главный арбитр признал фол Симонса слишком опасным и удалил игрока с поля.
Первый тайм между командами завершился вничью – 0:0.
