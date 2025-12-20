Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ФОТО. Ливерпуль в большинстве. За что судья удалил игрока Тоттенхэма?
Англия
20 декабря 2025, 20:18 | Обновлено 20 декабря 2025, 20:19
ФОТО. Ливерпуль в большинстве. За что судья удалил игрока Тоттенхэма?

Хави Симонс жестко сфолил против Вирджила ван Дейка

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Тоттенхэма» Хави Симонс получил красную карточку за эпизод с защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком во время матча 17-го тура АПЛ.

Крепкий защитник «мерсисайдцев» контролировал мяч, однако в один момент оказался на газоне: Симонс догнал его и наступил полной стопой Вирджилу на ногу.

Главный арбитр признал фол Симонса слишком опасным и удалил игрока с поля.

Первый тайм между командами завершился вничью – 0:0.

Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ливерпуль Хави Симонс удаление (красная карточка) Вирджил ван Дейк
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
