Миколенко узнал, сыграет ли против Арсенала в матче АПЛ

В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Арсенал».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стедіум» Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на этот матч. В старте «ирисок» заявлен украинский фулбек Виталий Миколенко.

Этот матч станет для Виталия 14-м в текущем сезоне АПЛ. У украинца пока нет результативных действий.