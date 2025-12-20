Миколенко узнал, сыграет ли против Арсенала в матче АПЛ
Встреча начнется в 22:00 по Киеву
В субботу, 20 декабря, состоится матч 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Арсенал».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Хилл Дикинсон Стедіум» Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы на этот матч. В старте «ирисок» заявлен украинский фулбек Виталий Миколенко.
Этот матч станет для Виталия 14-м в текущем сезоне АПЛ. У украинца пока нет результативных действий.
