Италия20 декабря 2025, 20:58 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:00
31
0
Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью из Кремонезе
Матч голами так и не порадовал
20 декабря 2025, 20:58 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:00
31
0
20 декабря стартовал 16-й тур чемпионата Италии с поединка между «Лацио» и «Кремонезе».
Команды встретились в Риме на известном для футбольных болельщиках «Стадио Олимпико».
Впервые с 1995 года команды расписали ничью, завершив матч без хотя бы одного реализованного момента.
После поединка «Кремонезе» находится на 12-й позиции (21 балл), «Лацио» – восьмое (23).
Серия А. 20 декабря, 16-й тур
«Лацио» – «Кремонезе» – 0:0
Фотогалерея матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 декабря 2025, 01:07 1
В субботу нас ждет целых восемь поединков чемпионата Англии по футболу
Футбол | 20 декабря 2025, 19:54 1
Украинец выйдет со стартовых минут матча с «Кифисией»
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Комментарии 0
Популярные новости
18.12.2025, 23:57 69
19.12.2025, 14:57 11
19.12.2025, 09:19 5
19.12.2025, 06:23 66
18.12.2025, 16:25 4
19.12.2025, 09:33 4
20.12.2025, 08:49 17
18.12.2025, 21:01 3