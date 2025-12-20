Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью из Кремонезе
Чемпионат Италии
Лацио
20.12.2025 19:00 – FT 0 : 0
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 декабря 2025, 20:58 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:00
31
0

Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью из Кремонезе

Матч голами так и не порадовал

20 декабря 2025, 20:58 | Обновлено 20 декабря 2025, 21:00
31
0
Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью из Кремонезе
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря стартовал 16-й тур чемпионата Италии с поединка между «Лацио» и «Кремонезе».

Команды встретились в Риме на известном для футбольных болельщиках «Стадио Олимпико».

Впервые с 1995 года команды расписали ничью, завершив матч без хотя бы одного реализованного момента.

После поединка «Кремонезе» находится на 12-й позиции (21 балл), «Лацио» – восьмое (23).

Серия А. 20 декабря, 16-й тур

«Лацио» – «Кремонезе» – 0:0

Фотогалерея матча:

По теме:
Довбик – в лазарете. Стали известны составы на матч Ювентус – Рома
Ювентус – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20 декабря 2025, 01:07 1
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль

В субботу нас ждет целых восемь поединков чемпионата Англии по футболу

В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
Футбол | 20 декабря 2025, 19:54 1
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку
В Олимпиакосе приняли неожиданное решение по Яремчуку

Украинец выйдет со стартовых минут матча с «Кифисией»

Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Футбол | 20.12.2025, 07:22
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футбол | 20.12.2025, 04:02
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
Шевалье принял важное решение после уверенной игры Сафонова за ПСЖ
19.12.2025, 14:57 11
Футбол
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
Один из сильнейших клубов решил купить вратаря сборной Украины
19.12.2025, 09:19 5
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
Чемпионский спурт. Ханна Эберг выиграла спринт, обойдя Жанмонно в Анси
18.12.2025, 16:25 4
Биатлон
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 17
Футбол
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем