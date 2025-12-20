Скучающие нули в Риме. Лацио огорчило фанатов, расписав ничью из Кремонезе

20 декабря стартовал 16-й тур чемпионата Италии с поединка между «Лацио» и «Кремонезе».

Команды встретились в Риме на известном для футбольных болельщиках «Стадио Олимпико».

Впервые с 1995 года команды расписали ничью, завершив матч без хотя бы одного реализованного момента.

После поединка «Кремонезе» находится на 12-й позиции (21 балл), «Лацио» – восьмое (23).

Серия А. 20 декабря, 16-й тур

«Лацио» – «Кремонезе» – 0:0

Фотогалерея матча: