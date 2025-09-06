Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?

Вспомним топ-10 африканских бомбардиров национальных команд

Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?
В очередном матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года Египет победил Эфиопию со счетом 2:0.

Голами за хозяев отличились Мохамед Салах и Омар Мармуш (оба – с пенальти).

Для Салаха этот гол стал 61-м за сборную Египта. Форвард «Ливерпуля» занимает пятое место среди всех африканских бомбардиров национальных сборных.

Топ-10 лучших африканских бомбардиров национальных сборных

  • 79 – Годфри Читалу (Замбия)
  • 71 – Кинна Фири (Малави)
  • 68 – Хоссам Хассан (Египет)
  • 65 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
  • 61 – Мохамед Салах (Египет)
  • 56 – Самуэль Это'о (Камерун)
  • 54 – Мохамед Кадер (Того)
  • 51 – Асамоа Г'ян (Гана)
  • 51 – Баба Яра (Гана)
  • 47 – Ислам Слимани (Алжир)
Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Ирландия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Сборная Марокко разгромила Нигер и квалифицировалась на чемпионат мира
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
