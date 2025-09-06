Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?
Вспомним топ-10 африканских бомбардиров национальных команд
В очередном матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года Египет победил Эфиопию со счетом 2:0.
Голами за хозяев отличились Мохамед Салах и Омар Мармуш (оба – с пенальти).
Для Салаха этот гол стал 61-м за сборную Египта. Форвард «Ливерпуля» занимает пятое место среди всех африканских бомбардиров национальных сборных.
Топ-10 лучших африканских бомбардиров национальных сборных
- 79 – Годфри Читалу (Замбия)
- 71 – Кинна Фири (Малави)
- 68 – Хоссам Хассан (Египет)
- 65 – Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар)
- 61 – Мохамед Салах (Египет)
- 56 – Самуэль Это'о (Камерун)
- 54 – Мохамед Кадер (Того)
- 51 – Асамоа Г'ян (Гана)
- 51 – Баба Яра (Гана)
- 47 – Ислам Слимани (Алжир)
Africanos con más goles en selecciones 👇— Only Stats (@TheGoatStats) September 5, 2025
1️⃣Godfrey Chitalu 🇿🇲 79
2️⃣Kinnah Phiri 🇲🇼 71
3️⃣Hossam Hassan 🇪🇬 68
4️⃣Didier Drogba 🇨🇮 65
5️⃣MOHAMED SALAH 🇪🇬 61 🆕
6️⃣Samuel Eto'o 🇨🇲 56
7️⃣Mohamed Kader 🇹🇬 54
8️⃣Asamoah Gyan 🇬🇭 51
9️⃣Baba Yara 🇬🇭 51
🔟Islam Slimani 🇩🇿 47… pic.twitter.com/PVpBf03QC3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоэль Майя продолжит карьеру в Украине
Георгий сменил клубную прописку