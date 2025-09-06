Франция одержала седьмую победу в очных противостояниях против Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Эта встреча стала 13-й в истории этих национальных команд

Сборная Франции провела 13-й матч против Украины и одержала седьмую победу в истории очных противостояний.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В других 6 поединках между этими национальными командами одну победу одержали «сине-желтые», еще 5 матчей завершились вничью. Разница забитых голов составила 25:8.

История очных встреч Украины и Франции

  • 1999: Отбор Евро-2000, Франция – Украина – 0:0
  • 1999: Отбор Евро-2000, Украина – Франция – 0:0
  • 2004: Товарищеский матч, Франция – Украина – 1:0
  • 2007: Отбор Евро-2008, Франция – Украина – 2:0
  • 2007: Отбор Евро-2008, Украина – Франция – 2:2
  • 2011: Товарищеский матч, Украина – Франция – 1:4
  • 2012: Евро-2012, Украина – Франция – 0:2
  • 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Украина – Франция – 2:0
  • 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Франция – Украина – 3:0
  • 2020: Товарищеский матч, Франция – Украина – 7:1
  • 2021: Отбор ЧМ-2022, Франция – Украина – 1:1
  • 2021: Отбор ЧМ-2022, Украина – Франция – 1:1
  • 2025: Отбор ЧМ-2026, Украина – Франция – 0:2

Салах снова отличился в составе сборной Египта. Сколько голов он уже забил?
Мбаппе обошел Депая в рейтинге бомбардиров национальных сборных
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
