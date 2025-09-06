Франция одержала седьмую победу в очных противостояниях против Украины
Эта встреча стала 13-й в истории этих национальных команд
Сборная Франции провела 13-й матч против Украины и одержала седьмую победу в истории очных противостояний.
5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В других 6 поединках между этими национальными командами одну победу одержали «сине-желтые», еще 5 матчей завершились вничью. Разница забитых голов составила 25:8.
История очных встреч Украины и Франции
- 1999: Отбор Евро-2000, Франция – Украина – 0:0
- 1999: Отбор Евро-2000, Украина – Франция – 0:0
- 2004: Товарищеский матч, Франция – Украина – 1:0
- 2007: Отбор Евро-2008, Франция – Украина – 2:0
- 2007: Отбор Евро-2008, Украина – Франция – 2:2
- 2011: Товарищеский матч, Украина – Франция – 1:4
- 2012: Евро-2012, Украина – Франция – 0:2
- 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Украина – Франция – 2:0
- 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Франция – Украина – 3:0
- 2020: Товарищеский матч, Франция – Украина – 7:1
- 2021: Отбор ЧМ-2022, Франция – Украина – 1:1
- 2021: Отбор ЧМ-2022, Украина – Франция – 1:1
- 2025: Отбор ЧМ-2026, Украина – Франция – 0:2
