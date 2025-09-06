Франция одержала седьмую победу в очных противостояниях против Украины

Сборная Франции провела 13-й матч против Украины и одержала седьмую победу в истории очных противостояний.

5 сентября состоялась игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В других 6 поединках между этими национальными командами одну победу одержали «сине-желтые», еще 5 матчей завершились вничью. Разница забитых голов составила 25:8.

История очных встреч Украины и Франции