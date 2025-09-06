Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции
Сборная УКРАИНЫ
Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции

Подопечные Сергея Реброва проиграли французам на старте отбора на ЧМ-2026

Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции
Instagram. Артем Милевский

Национальная сборная Украины уступила Франции (0:2) на старте квалификационного цикла чемпионата. Украинцы пропустили по голу в каждом из таймов, что не позволило сине-желтым рассчитывать на положительный результат.

После матча свое мнение об игре лаконично выразил бывший нападающий «сине-желтых», Артем Милевский, заявивший, что прогнозы – неблагодарное дело.

«Всем привет! То, что 0:2 – это понятно... Знаете, если бы поставил бы на 0:2, то было бы 0:4 или 0:1... Так всегда! Говорить – не ставить!», – сказал Милевский.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не думаю, что ничья была бы закономерным результатом»
У ПСЖ разозлились на Дидье Дешама после матча Франция – Украина
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция Артем Милевский
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Trishovich
Йоно Кент в Іспаніі загинув Міля в алко депресіі
