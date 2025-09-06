Милевский лаконично отреагировал на фиаско сборной Украины против Франции
Подопечные Сергея Реброва проиграли французам на старте отбора на ЧМ-2026
Национальная сборная Украины уступила Франции (0:2) на старте квалификационного цикла чемпионата. Украинцы пропустили по голу в каждом из таймов, что не позволило сине-желтым рассчитывать на положительный результат.
После матча свое мнение об игре лаконично выразил бывший нападающий «сине-желтых», Артем Милевский, заявивший, что прогнозы – неблагодарное дело.
«Всем привет! То, что 0:2 – это понятно... Знаете, если бы поставил бы на 0:2, то было бы 0:4 или 0:1... Так всегда! Говорить – не ставить!», – сказал Милевский.
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.
