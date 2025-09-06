Александр ЗИНЧЕНКО: Всегда поддержим схему, которую выбирает тренер сборной

Защитник сборной Украины Александр Зиненко в комментарии Суспильному поделился мнением о результате игры «сине-желтой» команды в отборе к ЧМ-2026. В пятницу, 5 сентября, подопечные Сергея Реброва уступили Франции со счетом 0:2.

«Мы всегда приезжаем в сборную с настроением, все – большие профессионалы. Какую бы схему ни выбрал тренер – мы всегда ее поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничего не удивило.

Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он использовал. Надо проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше», – прокомментировал Зинченко.

Во втором туре Украина сыграет против сборной Азербайджана на Республиканском стадионе в Баку. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени. Будущий соперник «сине-желтых» также проиграл свой матч в квалификации – с разгромным счетом уступил Исландии (0:5).

Азербайджан может остаться без главного тренера из-за такого болезненного поражения – генсек местной федерации пригрозил увольнением наставнику Фернанду Сантушу.