Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ЗИНЧЕНКО: Всегда поддержим схему, которую выбирает тренер сборной
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 15:01
Александр ЗИНЧЕНКО: Всегда поддержим схему, которую выбирает тренер сборной

Защитник «сине-желтых» оценил результат матча, в котором подопечные Реброва проиграли Франции

Александр ЗИНЧЕНКО: Всегда поддержим схему, которую выбирает тренер сборной
Getty Images/Global Images Ukraine.

Защитник сборной Украины Александр Зиненко в комментарии Суспильному поделился мнением о результате игры «сине-желтой» команды в отборе к ЧМ-2026. В пятницу, 5 сентября, подопечные Сергея Реброва уступили Франции со счетом 0:2.

«Мы всегда приезжаем в сборную с настроением, все – большие профессионалы. Какую бы схему ни выбрал тренер – мы всегда ее поддержим и сделаем на максимум. Конечно, нас ничего не удивило.

Гол Мбаппе? Это класс футболиста, у него был эпизод, он использовал. Надо проанализировать игру, посмотреть, что сделали не так и что можем улучшить в нашей игре и двигаться дальше», – прокомментировал Зинченко.

Во втором туре Украина сыграет против сборной Азербайджана на Республиканском стадионе в Баку. Встреча начнется в 19.00 по киевскому времени. Будущий соперник «сине-желтых» также проиграл свой матч в квалификации – с разгромным счетом уступил Исландии (0:5).

Азербайджан может остаться без главного тренера из-за такого болезненного поражения – генсек местной федерации пригрозил увольнением наставнику Фернанду Сантушу.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция Александр Зинченко Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Суспильне Спорт
