06 сентября 2025, 20:23 |
4

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

На футболиста претендовал «Марсель»

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

По информации источника, на украинца в прошлом летнем трансферном окне претендовал «Марсель». Однако этот трансфер стал невозможен из-за двух аспектов. Первый – французы не смогли потянуть зарплату украинца, а второй – семья Зинченко выступила против переезда в город Марсель из Лондона.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

Два английских гранда нацелились на вингера Реала
Вратарь МЮ Онана едет в Турцию. Будет в команде с тремя украинцами
Британский журналист: В Арсенале были удивлены уходом Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 4






