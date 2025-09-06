Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб

«Ноттингем Форест» официально объявил о подписании украинского левого защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко. Отмечается, что переход 28-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

По информации источника, на украинца в прошлом летнем трансферном окне претендовал «Марсель». Однако этот трансфер стал невозможен из-за двух аспектов. Первый – французы не смогли потянуть зарплату украинца, а второй – семья Зинченко выступила против переезда в город Марсель из Лондона.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 23 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.