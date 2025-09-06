ФОТО. Мистика! У новичка Арсенала такое же тату, как и у одного из лидеров
Пьеро Инкапье быстро найдет общий язык с Габриэлем
«Арсенал» оформил еще одно летнее усиление – к лондонцам присоединился 23-летний защитник Пьеро Инкапье.
Эквадорца арендовали у «Байера» на один сезон с правом выкупа за 52 млн евро.
Интересно, что у новичка уже есть символическая связь с одним из лидеров обороны «канониров» – Габриэлем Магальяесом. У обоих футболистов на шее набито одинаковое тату: надпись «God is love» («Бог — это любовь»).
Теперь болельщики гадают, сможет ли Инкапье повторить путь своего нового партнера и закрепиться в составе.
Arsenal Gabriel Magalhães and Piero Hincapié both have the same neck tattoos that say "God is love" 🙏 pic.twitter.com/b2cNYcuZYt— ESPN UK (@ESPNUK) September 4, 2025
