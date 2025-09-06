ФОТО. Мистика! У новичка Арсенала такое же тату, как и у одного из лидеров

«Арсенал» оформил еще одно летнее усиление – к лондонцам присоединился 23-летний защитник Пьеро Инкапье.

Эквадорца арендовали у «Байера» на один сезон с правом выкупа за 52 млн евро.

Интересно, что у новичка уже есть символическая связь с одним из лидеров обороны «канониров» – Габриэлем Магальяесом. У обоих футболистов на шее набито одинаковое тату: надпись «God is love» («Бог — это любовь»).

Теперь болельщики гадают, сможет ли Инкапье повторить путь своего нового партнера и закрепиться в составе.