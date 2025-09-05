Назван Лев матча в поединке Украина – Франция. Мог забить спасательный гол

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения игры болельщики «сине-желтых» выбрали Льва матча. Признание получил центрбек «ПСЖ» Илья Забарный, который получил от фанатов 41% голосов.

В поединке Забарный во втором тайме имел возможность сравнять счет, но французов спасла штанга.

Следующий матч «сине-желтые» в отборе на ЧМ-2026 сыграют против Азербайджана, матч пройдет 9 сентября в 19:00.