Назван Лев матча в поединке Украина – Франция. Мог забить спасательный гол
Болельщики отметили Илью Забарного
5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.
После завершения игры болельщики «сине-желтых» выбрали Льва матча. Признание получил центрбек «ПСЖ» Илья Забарный, который получил от фанатов 41% голосов.
В поединке Забарный во втором тайме имел возможность сравнять счет, но французов спасла штанга.
Следующий матч «сине-желтые» в отборе на ЧМ-2026 сыграют против Азербайджана, матч пройдет 9 сентября в 19:00.
