Назван Лев матча в поединке Украина – Франция. Мог забить спасательный гол

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2025, 23:52 |
1643
3

Болельщики отметили Илью Забарного

УАФ. Илья Забарный

5 сентября состоялся матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок прошел на стадионе Тарчинская Арена в польском городе Вроцлав. Победу в матче одержали французы со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения игры болельщики «сине-желтых» выбрали Льва матча. Признание получил центрбек «ПСЖ» Илья Забарный, который получил от фанатов 41% голосов.

В поединке Забарный во втором тайме имел возможность сравнять счет, но французов спасла штанга.

Следующий матч «сине-желтые» в отборе на ЧМ-2026 сыграют против Азербайджана, матч пройдет 9 сентября в 19:00.

По теме:
Забарный сыграл 50-й матч в составе сборной Украины. Статистика защитника
Реализация синих была более эффективной. Статистика матча Украина – Франция
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный Лев матча
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
FootFun1
З Забарного зліпили священу корову, він провів дуже поганий матч як для себе, а всі продовжують його облизувати
Ответить
+2
MaximusOne
Я б Коноплю відзначив.
Ответить
+2
Перець
Тут 2 леви Трубін і Забарний 
Ответить
-2
