5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

С 65-й по 70-й минуты сине-желтые создали два супермомента. Вначале после не самого акцентированного удара головой от Артема Довбика защитник французов вынос мяч с ленты ворот.

А затем после срезки головой Ильи Забарного мяч попал в штангую

Франция сохранила минимальный перевес, который гарантировал Майкл Олисе еще на 10-й минуте. Во втором тайме подопечные Сергея Реброва, ожидаемо, играют лучше.

❗️ ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента