ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
Артем Довбик и Илья Забарный были близки к тому, чтобы сравнять счет
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
С 65-й по 70-й минуты сине-желтые создали два супермомента. Вначале после не самого акцентированного удара головой от Артема Довбика защитник французов вынос мяч с ленты ворот.
А затем после срезки головой Ильи Забарного мяч попал в штангую
Франция сохранила минимальный перевес, который гарантировал Майкл Олисе еще на 10-й минуте. Во втором тайме подопечные Сергея Реброва, ожидаемо, играют лучше.
❗️ ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии
Форвард киевского «Динамо» дал интервью после перехода в чемпионат Украины