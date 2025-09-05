Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Штанга спасла Францию: как Украина создала два супермомента
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:20 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:21
Артем Довбик и Илья Забарный были близки к тому, чтобы сравнять счет

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

С 65-й по 70-й минуты сине-желтые создали два супермомента. Вначале после не самого акцентированного удара головой от Артема Довбика защитник французов вынос мяч с ленты ворот.

А затем после срезки головой Ильи Забарного мяч попал в штангую

Франция сохранила минимальный перевес, который гарантировал Майкл Олисе еще на 10-й минуте. Во втором тайме подопечные Сергея Реброва, ожидаемо, играют лучше.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
