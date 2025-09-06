Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 03:01 |
ФОТО. Дембеле вышел на второй тайм матча Украина – Франция и травмировался

Усман был заменен на 81-й минуте на Уго Экитике в поединке квалификации ЧМ-2026

ФОТО. Дембеле вышел на второй тайм матча Украина – Франция и травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу французов.

Звездный вингер французов Усман Дембеле начал встречу на скамейке для запасных. Перед стартом противостояния была информация, что у Дембеле травма бедра.

Дидье Дешам решил выпустить Дембеле на второй тайм, заменив Дезире Дуэ. Но на 81-й Усман начал хромать и наставнику французов пришлось его заменить на Уго Экитике, для которого это был дебют в футболке национальной команды.

ФОТО. Дембеле вышел на второй тайм матча Украина – Франция и травмировался

