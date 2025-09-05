Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Времени мало. УЕФА поставил ультиматум Барселоне накануне Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 сентября 2025, 22:25 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:05
Времени мало. УЕФА поставил ультиматум Барселоне накануне Лиги чемпионов

Испанский клуб обязан сыграть матч второго тура против ПСЖ на стадионе «Камп Ноу»

Времени мало. УЕФА поставил ультиматум Барселоне накануне Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Испанская «Барселона» столкнулась с неожиданными проблемами накануне старта в новом сезоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб планирует играть матчи еврокубков на стадионе «Камп Ноу», однако не успевает провести все ремонтные работы на арене до первого тура.

Испанская команда обратилась к УЕФА, чтобы получить разрешение сыграть один поединок Лиги чемпионов на втором стадионе – «Estadi Olímpic Lluís Companys». Организация пошла навстречу «Барселоне», однако поставила ультиматум.

Чемпионы Испании обязаны провести поединок второго тура против французского ПСЖ на «Камп Ноу». Если «блаугранас» не успеют завершить ремонтные работы до 1 октября (к матчу с ПСЖ), команде придется провести весь сезон еврокубков на временной арене «Монжуик».

В первом туре Лиги чемпионов подопечных Ханса-Дитера Флика сыграют против английского «Ньюкасла».

Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
