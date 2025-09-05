Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Литвы U-21
Молодежные турниры
05 сентября 2025, 18:29 | Обновлено 05 сентября 2025, 18:39
100
0

5 сентября в 19:00 игра пройдет в литовском городе Друскининкай

УАФ

Сборная Украины U-21 прибыла на стадион на матч квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

По теме:
Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Литва U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция. LIVE
Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Литва - Украина фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
