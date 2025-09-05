Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы
Молодежные турниры
05 сентября 2025, 17:51 | Обновлено 05 сентября 2025, 18:58
2467
5

Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы

5 сентября в 19:00 состоится матч квалификации Евро-2027 U-21

Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы
Коллаж Sport.ua. Унаи Мельгоса

Объявлен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе. Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины. Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21.

Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы

Украина U-21: Крапивцов, Корнийчук, Мельниченко, Холод, Крупский, Саленко, Варфоломеев, Кревсун, Тутеров, Пономаренко, Синчук

Запас: Пахолюк, Китела, Шах, Федор, Степанов, Огарков, Гаджиев, Вернаттус, Гусол

По теме:
Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Литва U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция. LIVE
ФОТО. Украинская молодежка прибыла на стадион на игру против Литвы U-21
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина стартовые составы Унаи Мельгоса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Alehandro
Степанов приїхав, отже справа була таки в тренері...
Ответить
0
Trishovich
Буде 5-1 перемога Украіни
Ответить
0
MaximusOne
Крім Синчука, остальні ні про що.
Ответить
-6
Показать Скрыть 2 ответа
