Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы
5 сентября в 19:00 состоится матч квалификации Евро-2027 U-21
Объявлен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.
5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21
Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе. Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.
В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины. Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21.
Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
Украина U-21: Крапивцов, Корнийчук, Мельниченко, Холод, Крупский, Саленко, Варфоломеев, Кревсун, Тутеров, Пономаренко, Синчук
Запас: Пахолюк, Китела, Шах, Федор, Степанов, Огарков, Гаджиев, Вернаттус, Гусол
