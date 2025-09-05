Объявлен стартовый состав сборной Украины U-21 на матч квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21

Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе. Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины. Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21.

Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Мельгоса сделал выбор. Стартовый состав Украины U-21 на игру против Литвы

Украина U-21: Крапивцов, Корнийчук, Мельниченко, Холод, Крупский, Саленко, Варфоломеев, Кревсун, Тутеров, Пономаренко, Синчук

Запас: Пахолюк, Китела, Шах, Федор, Степанов, Огарков, Гаджиев, Вернаттус, Гусол