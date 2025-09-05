Легенда Баварии: «Для меня это не была национальная сборная Германии»

Известный полузащитник Бастиан Швайнштайгер, завершивший карьеру летом 2016 года, негативно прокомментировал выступление сборной Германии в первом туре квалификации чемпионата мира 2026 года.

Немецкая команда под руководством Юлиана Нагельсманна на выезде проиграла сборной Словакии со счетом 0:2.

«Играя так, мы должны радоваться, если вообще сможем квалифицироваться на чемпионат мира. Но показывая такие выступления, можем забыть о мундиале. Для меня это не была национальная сборная Германии.

Мне жаль. Но я даже на минуту не поверил, что мы выиграем. Ничего не получилось. Это было тяжелое поражение. Мы играли ужасно. Мы не выполняли хорошие передачи, не представляли никакой угрозы. Наш язык тела изменился сразу после первого пропущенного гола.

Я провел 121 матч за Германию и в каждом старался отдать максимум. Подход никогда не был проблемой. Когда слышишь национальный гимн, нужно отдать все за свою страну. Независимо от того, товарищеский это матч или турнирный», – заявил Бастиан.