Олег РЫПАН: «Проявили характер, но не хватило немного удачи»

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину» и уступило со счетом 1:2. Итог матча подвел главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

– В первую очередь хочу поблагодарить ВСУ за возможность проведения этого матча. Также поздравляю «Буковину» с победой. С этой командой у нас всегда тяжелые матчи, и сегодняшний исключением не стал. В таких играх на первый план выходит не столько мастерство, сколько характер. Претензий к своим футболистам у меня нет – они проявили характер, но нам не хватило немного удачи.

– Справедлив ли, по вашему мнению, результат матча?

– Трудно сказать однозначно. Если говорить о потенциале, то здесь «Буковина» сильнее. Но наши ребята проявили характер, особенно молодые игроки, для которых это был один из первых серьезных матчей. Они проявили себя, и это важно.