Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег РЫПАН: «Проявили характер, но не хватило немного удачи»
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 17:47 |
97
0

Олег РЫПАН: «Проявили характер, но не хватило немного удачи»

Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал результат матча с «Буковиной»

05 сентября 2025, 17:47 |
97
0
Олег РЫПАН: «Проявили характер, но не хватило немного удачи»
ФК Буковина. Олег Рыпан

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину» и уступило со счетом 1:2. Итог матча подвел главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

– В первую очередь хочу поблагодарить ВСУ за возможность проведения этого матча. Также поздравляю «Буковину» с победой. С этой командой у нас всегда тяжелые матчи, и сегодняшний исключением не стал. В таких играх на первый план выходит не столько мастерство, сколько характер. Претензий к своим футболистам у меня нет – они проявили характер, но нам не хватило немного удачи.

– Справедлив ли, по вашему мнению, результат матча?

– Трудно сказать однозначно. Если говорить о потенциале, то здесь «Буковина» сильнее. Но наши ребята проявили характер, особенно молодые игроки, для которых это был один из первых серьезных матчей. Они проявили себя, и это важно.

По теме:
Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы контролировали ход игры и события на поле»
Богдан КУШНИРЕНКО: «Мне хочется, чтобы команда выигрывала»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Рыпан
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05 сентября 2025, 11:27 82
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер

«WBC Ультрас» записали видео в ответ на «извинения» любителя «руzzкого мира»

Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Футбол | 05 сентября 2025, 00:22 1
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»

Украинец не думал брать десятку

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
Футбол | 05.09.2025, 18:17
Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
Трабзонспор готов вернуться к переговорам с Шахтером по Бондаренко
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 330
Футбол
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
ФЛИК: «Лучшее, что мы могли сделать – избавиться от этого игрока»
03.09.2025, 21:31
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
Леннокс Льюис назвал самый тяжелый бой в карьере. Вспомнил Кличко?
03.09.2025, 21:50
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем