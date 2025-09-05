Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 16:41 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:42
Украина и Франция встретятся на поле уже в 13-й раз. История очных игр

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени

05 сентября 2025, 16:41 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:42
Украина и Франция встретятся на поле уже в 13-й раз. История очных игр
УАФ

В ближайшее время национальные команды Украины и Франции встретятся на поле уже в 13-й раз в истории.

5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

За все это время очных встреч «сине-желтые» одержали только одну победу. 6 матчей завершились победой «синих», еще 5 – вничью.

История очных встреч Украины и Франции

  • 1999: Отбор Евро-2000, Франция – Украина – 0:0
  • 1999: Отбор Евро-2000, Украина – Франция – 0:0
  • 2004: Товарищеский матч, Франция – Украина – 1:0
  • 2007: Отбор Евро-2008, Франция – Украина – 2:0
  • 2007: Отбор Евро-2008, Украина – Франция – 2:2
  • 2011: Товарищеский матч, Украина – Франция – 1:4
  • 2012: Евро-2012, Украина – Франция – 0:2
  • 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Украина – Франция – 2:0
  • 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Франция – Украина – 3:0
  • 2020: Товарищеский матч, Франция – Украина – 7:1
  • 2021: Отбор ЧМ-2022, Франция – Украина – 1:1
  • 2021: Отбор ЧМ-2022, Украина – Франция – 1:1

чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу статистика Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
