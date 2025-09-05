Чемпионат мира05 сентября 2025, 16:41 | Обновлено 05 сентября 2025, 16:42
Украина и Франция встретятся на поле уже в 13-й раз. История очных игр
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени
В ближайшее время национальные команды Украины и Франции встретятся на поле уже в 13-й раз в истории.
5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.
За все это время очных встреч «сине-желтые» одержали только одну победу. 6 матчей завершились победой «синих», еще 5 – вничью.
История очных встреч Украины и Франции
- 1999: Отбор Евро-2000, Франция – Украина – 0:0
- 1999: Отбор Евро-2000, Украина – Франция – 0:0
- 2004: Товарищеский матч, Франция – Украина – 1:0
- 2007: Отбор Евро-2008, Франция – Украина – 2:0
- 2007: Отбор Евро-2008, Украина – Франция – 2:2
- 2011: Товарищеский матч, Украина – Франция – 1:4
- 2012: Евро-2012, Украина – Франция – 0:2
- 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Украина – Франция – 2:0
- 2013: Плей-офф отбора ЧМ-2014, Франция – Украина – 3:0
- 2020: Товарищеский матч, Франция – Украина – 7:1
- 2021: Отбор ЧМ-2022, Франция – Украина – 1:1
- 2021: Отбор ЧМ-2022, Украина – Франция – 1:1
