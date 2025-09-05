Украина и Франция встретятся на поле уже в 13-й раз. История очных игр

В ближайшее время национальные команды Украины и Франции встретятся на поле уже в 13-й раз в истории.

5 сентября состоится игра первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Франции. Начало встречи – в 21:45 по Киеву.

За все это время очных встреч «сине-желтые» одержали только одну победу. 6 матчей завершились победой «синих», еще 5 – вничью.

История очных встреч Украины и Франции