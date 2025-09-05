ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы накануне матча отбора ЧМ-2026 с Францией во Вроцлаве.

– Илья, как чувствуете себя в новой роли – игрока «ПСЖ»? Ощущаете ли больший стресс, став игроком большого клуба и одновременно продолжая выступать за национальную сборную Украины?

– Да, это новая ситуация для меня, но я ждал этого вызова и рад присоединиться к «ПСЖ». Это большой клуб с большими амбициями. А еще это шанс для меня прославлять свою страну на международной арене и завоевывать трофеи, которых я заслуживаю.

Я уже сыграл за новый клуб и почувствовал, что чемпионат Франции несколько отличается. Но это точно не шаг вниз – Лига 1 сама по себе интересна, и в целом я чувствую себя хорошо в новой команде.

– Как это – проводить домашние матчи за границей?

– Это точно отличается от того, когда мы играем в Украине. Это ощутимо – это совсем другие игры. Все мы скучаем по матчам в Украине и хотим как можно скорее иметь возможность вернуться на родные футбольные поля. Но сейчас мы отталкиваемся от ситуации. В нашей стране почти четыре года идет война, и мы с радостью, где бы ни были, играем и представляем свою страну. Для нас главное – как можно лучше представлять свою страну.

– Все знают, что вы играете в «ПСЖ» вместе с вратарем из рф. Было ли это для вас сложным решением, обсуждали ли вы данную ситуацию с тренером?

– Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти его и посмотреть. Сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

– Начало квалификации – это чистый лист. Сборная Украины не является фаворитом группы, но есть ли у вас вера, что мы можем выиграть эту группу?

– Да, вера, конечно, есть. Это футбол, всё может произойти. Мы уже побеждали хорошие сборные. У нас хорошая команда, поэтому есть все шансы. Мы понимаем, что именно французы являются фаворитами. У них хорошая команда. Но, повторюсь, в футболе может случиться всё. Поэтому мы будем стараться победить и занять первое место.

– Разговаривали ли вы с товарищами по «ПСЖ» относительно завтрашнего матча?

– На самом деле мы перекинулись парочкой слов. И я, и они – мы все ждем хороший поединок.

– Как сдержать Мбаппе? Поделитесь впечатлениями об этом форварде, который, наверное, в этом году является одним из претендентов на «Золотой мяч». И вообще – назовите свою тройку претендентов на «Золотой мяч».

– Все знают, насколько Мбаппе сильный футболист. Он – лидер команды, форвард высокого качества. Очень трудно будет против него играть. Свои козыри раскрывать до игры не буду. Моя тройка претендентов на «Золотой мяч» выглядит так: Дембеле – номер один, Рафинья и Ямаль.