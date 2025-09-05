Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:09 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:22
59
2

ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»

Защитник сборной Украины ответил на вопросы перед матчем квалификации ЧМ

05 сентября 2025, 14:09 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:22
59
2
ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный ответил на вопросы накануне матча отбора ЧМ-2026 с Францией во Вроцлаве.

– Илья, как чувствуете себя в новой роли – игрока «ПСЖ»? Ощущаете ли больший стресс, став игроком большого клуба и одновременно продолжая выступать за национальную сборную Украины?

– Да, это новая ситуация для меня, но я ждал этого вызова и рад присоединиться к «ПСЖ». Это большой клуб с большими амбициями. А еще это шанс для меня прославлять свою страну на международной арене и завоевывать трофеи, которых я заслуживаю.

Я уже сыграл за новый клуб и почувствовал, что чемпионат Франции несколько отличается. Но это точно не шаг вниз – Лига 1 сама по себе интересна, и в целом я чувствую себя хорошо в новой команде.

– Как это – проводить домашние матчи за границей?

– Это точно отличается от того, когда мы играем в Украине. Это ощутимо – это совсем другие игры. Все мы скучаем по матчам в Украине и хотим как можно скорее иметь возможность вернуться на родные футбольные поля. Но сейчас мы отталкиваемся от ситуации. В нашей стране почти четыре года идет война, и мы с радостью, где бы ни были, играем и представляем свою страну. Для нас главное – как можно лучше представлять свою страну.

– Все знают, что вы играете в «ПСЖ» вместе с вратарем из рф. Было ли это для вас сложным решением, обсуждали ли вы данную ситуацию с тренером?

– Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти его и посмотреть. Сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

– Начало квалификации – это чистый лист. Сборная Украины не является фаворитом группы, но есть ли у вас вера, что мы можем выиграть эту группу?

– Да, вера, конечно, есть. Это футбол, всё может произойти. Мы уже побеждали хорошие сборные. У нас хорошая команда, поэтому есть все шансы. Мы понимаем, что именно французы являются фаворитами. У них хорошая команда. Но, повторюсь, в футболе может случиться всё. Поэтому мы будем стараться победить и занять первое место.

– Разговаривали ли вы с товарищами по «ПСЖ» относительно завтрашнего матча?

– На самом деле мы перекинулись парочкой слов. И я, и они – мы все ждем хороший поединок.

– Как сдержать Мбаппе? Поделитесь впечатлениями об этом форварде, который, наверное, в этом году является одним из претендентов на «Золотой мяч». И вообще – назовите свою тройку претендентов на «Золотой мяч».

– Все знают, насколько Мбаппе сильный футболист. Он – лидер команды, форвард высокого качества. Очень трудно будет против него играть. Свои козыри раскрывать до игры не буду. Моя тройка претендентов на «Золотой мяч» выглядит так: Дембеле – номер один, Рафинья и Ямаль.

По теме:
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Лига 1 – это не спуск вниз. Но чемпионат отличается»
видео сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Илья Забарный
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом

Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Футбол | 05 сентября 2025, 07:39 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»

Умер Джорджио Армани

Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Футбол | 05.09.2025, 00:22
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Все плохо. Букмекеры оценили шансы Украины одолеть Францию в игре отбора ЧМ
Мир азарта | 05.09.2025, 13:23
Все плохо. Букмекеры оценили шансы Украины одолеть Францию в игре отбора ЧМ
Все плохо. Букмекеры оценили шансы Украины одолеть Францию в игре отбора ЧМ
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 05.09.2025, 06:55
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Что он несет!? Совсем крыша у пацана поехала!? 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем