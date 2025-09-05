Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Илья ЗАБАРНЫЙ: «Лига 1 – это не спуск вниз. Но чемпионат отличается»
Франция
05 сентября 2025, 14:05
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Лига 1 – это не спуск вниз. Но чемпионат отличается»

Игрок доволен тем, что увидел во Франции

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Лига 1 – это не спуск вниз. Но чемпионат отличается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник ПСЖ Илья Забарный не согласен с тем, что чемпионат Франции после выступлений в АПЛ является более слабым и не таким интересным турниром.

«Я уже сыграл за новый клуб и почувствовал, что чемпионат Франции несколько отличается. Но это точно не спуск вниз – Лига 1 сама по себе интересна, и в целом я чувствую себя хорошо в новой команде», – сказал Забарный.

Илья успел провести и Лиге 1 два матча.

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
