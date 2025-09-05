Франция05 сентября 2025, 14:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 14:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Лига 1 – это не спуск вниз. Но чемпионат отличается»
Игрок доволен тем, что увидел во Франции
Защитник ПСЖ Илья Забарный не согласен с тем, что чемпионат Франции после выступлений в АПЛ является более слабым и не таким интересным турниром.
«Я уже сыграл за новый клуб и почувствовал, что чемпионат Франции несколько отличается. Но это точно не спуск вниз – Лига 1 сама по себе интересна, и в целом я чувствую себя хорошо в новой команде», – сказал Забарный.
Илья успел провести и Лиге 1 два матча.
