Родригес – второй игрок в истории сборной Колумбии, забивший 30 голов
Кто является рекордсменом колумбийцев по забитым мячам?
В очередном матче квалификации к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия дома победила Боливию со счетом 3:0.
Гол за колумбийцев забил 34-летний атакующий полузащитник Хамес Родригес.
Для него этот забитый мяч стал 30-м за свою национальную сборную. Родригес стал лишь вторым игроком сборной Колумбии, который достиг отметки в 30 голов.
Рекордсменом остается Радамель Фалькао, в активе которого 36 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Колумбии
- 36 – Радамель Фалькао
- 30 – Хамес Родригес
- 20 – Арольдо Игуариан
- 19 – Фаустино Асприлья
- 19 – Луис Диас
Если брать во внимание только матчи квалификации к чемпионату мира, то Хамес Родригес (14) обошел Радамеля Фалькао (13) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии.
