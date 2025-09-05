Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 13:46 | Обновлено 05 сентября 2025, 13:47
Родригес – второй игрок в истории сборной Колумбии, забивший 30 голов

Кто является рекордсменом колумбийцев по забитым мячам?

Родригес – второй игрок в истории сборной Колумбии, забивший 30 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

В очередном матче квалификации к чемпионату мира в Южной Америке Колумбия дома победила Боливию со счетом 3:0.

Гол за колумбийцев забил 34-летний атакующий полузащитник Хамес Родригес.

Для него этот забитый мяч стал 30-м за свою национальную сборную. Родригес стал лишь вторым игроком сборной Колумбии, который достиг отметки в 30 голов.

Рекордсменом остается Радамель Фалькао, в активе которого 36 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Колумбии

  • 36 – Радамель Фалькао
  • 30 – Хамес Родригес
  • 20 – Арольдо Игуариан
  • 19 – Фаустино Асприлья
  • 19 – Луис Диас

Если брать во внимание только матчи квалификации к чемпионату мира, то Хамес Родригес (14) обошел Радамеля Фалькао (13) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии.

Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
