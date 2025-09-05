Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Франции

5 сентября состоится матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.

Сборная Украины выйдет на этот матч в гостевом, синем комплекте формы. Французы будут играть в белых футболках с тонкими полосками в цветах своего флага.