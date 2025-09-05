Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Франции
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 12:14 |
643
1

Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Франции

Домашний матч сине-желтые проведут в гостевом комплекте

05 сентября 2025, 12:14 |
643
1
Стало известно, в какой форме Украина сыграет против Франции
УАФ

5 сентября состоится матч первого тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Поединок пройдет на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего матча будет нидерландский рефери Данни Маккели.

Сборная Украины выйдет на этот матч в гостевом, синем комплекте формы. Французы будут играть в белых футболках с тонкими полосками в цветах своего флага.

По теме:
Парагвай – Эквадор – 0:0. Заработали путевки. Видеообзор матча
Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему нельзя проигрывать Франции
Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу игровая форма
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 09:01 25
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 11
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм
Футбол | 05.09.2025, 12:21
Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм
Три игрока Эпицентра еще восстанавливаются после травм
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04.09.2025, 15:59
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
У жовтому треба грати, бо синій - не фартовий
Ответить
0
Популярные новости
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 3
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем