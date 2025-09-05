Первая лига, 5-й тур. Пробой и Нива Тернополь назвали стартовые составы
Поединок пройдет в городе Городенка на стадионе «Пробой-Арена» и начнется в 16:00
В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге пройдут матчи пятого тура. НК «Пробой» на своем поле сыграет с тернопольской «Нивой».
«Пробой» начал свой дебютный сезон в Первой лиге с победы над «Черниговом» (1:0). Затем команда проиграла «Левому Берегу» (1:3) и «Буковине» (3:4). В предыдущем туре «Пробой» разошелся миром с харьковским «Металлистом» (1:1).
«Нива» Тернополь опережает своего соперника на одно очко. А активе подопечных Юрия Вирта 5 баллов. Команда потерпела поражение от «Черноморца», обыграла запорожский «Металлург» и сыграла вничью с «Ингульцом» и «Агробизнесом».
Поединок пройдет в Городенке на стадионе «Пробой-Арена». Начало матча в 16:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
