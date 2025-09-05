Юрий ВЕРНИДУБ: «Это, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву»
Специалист высказался о травмах лидеров «сине-желтых»
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что травмы ведущих футболистов национальной команды могут стать проблемой для Сергея Реброва.
– У некоторых наших легионеров нет достаточной игровой практики, а у того же Виталия Миколенко и Романа Яремчука вылетели из-за травм. Это будет проблема?
– Думаю, да. Тренироваться и играть, пусть даже в сильном чемпионате, это две большие разницы. Тот же Александр Зинченко, являющийся одним из лидеров команды, неизвестно, в каком сейчас состоянии.
А потеря Миколенко и Яремчука, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву. Хорошо, а кто может быть приглашен в сборную с нашего чемпионата, кроме тех, кто сейчас в составе сборной, – заявил Вернидуб.
Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш