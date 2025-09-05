Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Это, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву»
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2025, 09:39 |
230
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Это, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву»

Специалист высказался о травмах лидеров «сине-желтых»

05 сентября 2025, 09:39 |
230
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Это, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб, эксклюзивно для Sport.ua, рассказал, что травмы ведущих футболистов национальной команды могут стать проблемой для Сергея Реброва.

– У некоторых наших легионеров нет достаточной игровой практики, а у того же Виталия Миколенко и Романа Яремчука вылетели из-за травм. Это будет проблема?

– Думаю, да. Тренироваться и играть, пусть даже в сильном чемпионате, это две большие разницы. Тот же Александр Зинченко, являющийся одним из лидеров команды, неизвестно, в каком сейчас состоянии.

А потеря Миколенко и Яремчука, без сомнения, добавит головной боли Сергею Реброву. Хорошо, а кто может быть приглашен в сборную с нашего чемпионата, кроме тех, кто сейчас в составе сборной, – заявил Вернидуб.

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

По теме:
Известный тренер дал дельный совет сборной Украины перед матчем с Францией
Франция – сборная, с которой Украина встречалась чаще всего в истории
Дидье ДЕШАМ: «У сборной Украины есть качественные футболисты»
Юрий Вернидуб сборная Украины по футболу Сергей Ребров Франция - Украина сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 09:01 25
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Теннис | 05 сентября 2025, 08:15 4
Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open
Пегула была близка к тому, чтобы обыграть Соболенко в полуфинале US Open

Джессика проиграла первой ракетке мира в трех сетах и упустила шанс на реванш

Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Футбол | 04.09.2025, 09:38
Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Громкий скандал. Моуриньо заработает невероятные деньги в чемпионате россии
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Футбол | 05.09.2025, 08:19
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Шахтер предложил 15 миллионов евро за Габриэля Мека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 2
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 325
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем