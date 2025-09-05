У Шахтера 12 игроков уехали в сборные. Когда и с кем сыграют?

12 игроков первой команды «Шахтера» получили вызов в свои сборные.

Национальная сборная Украины

В сентябре главная команда страны стартует в европейском отборе к чемпионату мира 2026. «Сине-желтые» сыграют дома с Францией и на выезде с Азербайджаном. Главный тренер Сергей Ребров вызвал в состав сборной 25 футболистов, среди которых «Шахтер» имеет наибольшее представительство – 6 игроков: вратарь Дмитрий Ризнык, защитники Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, полузащитники Артем Бондаренко и Олег Очеретько.

5 сентября, 21:45. Вроцлав, «Тарчиньски Арена»

Отборочный этап ЧМ-2026. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Баку, Стадион им. Тофика Бахрамова

Отборочный этап ЧМ-2026. Азербайджан – Украина

Молодежная сборная Бразилии U20

Сборная Бразилии U20 начала финальный этап подготовки к молодежному чемпионату мира 2025, который состоится 27 сентября – 19 октября в Чили. Команда Рамона Менезеса проводит тренировочный лагерь на базе в Атабая (Сан-Паулу).

Среди 26 игроков, которые получили вызов в состав молодежки «селесао», есть трое новичков «Шахтера»: полузащитники Лукас Феррейра и Изаки Силва, нападающий Лука Мейреллиш.

Грузия, Тунис, Боливия

Левый защитник «Шахтера» Иракли Азаров вызван в национальную сборную Грузии, которая проведет два домашних матча отбора к чемпионату мира 2026 с Турцией (4 сентября) и Болгарией (7 сентября).

Защитник «горняков» Алаа Грам в составе национальной сборной Туниса готовится к матчам африканского отбора ЧМ-2026 с Либерией (4 сентября) и Египтом (8 сентября).

Центральный защитник «Шахтера» Диего Арройо отправился в национальную сборную Боливии на матчи южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Боливийцы сыграют на выезде со сборной Колумбии (5 сентября) и дома примут сборную Бразилии (10 сентября).