Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 04:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:02
65
0
Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ
6-й тур УПЛ пройдет с 20 по 22 сентября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ.
Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 20 по 22 сентября.
УПЛ. 6-й тур
20 сентября (суббота)
- 15:30. Колос – Верес
- 18:00. Полесье – Кудровка
21 сентября (воскресенье)
- 13:00. Полтава – Металлист 1925
- 15:30. ЛНЗ – Рух
- 18:00. Эпицентр – Кривбасс
22 сентября (понедельник)
- 13:00. Оболонь – Карпаты
- 15:30. Динамо – Александрия
- 18:00. Шахтер – Заря
