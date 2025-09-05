Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 04:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:02
65
0

Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ

6-й тур УПЛ пройдет с 20 по 22 сентября

05 сентября 2025, 04:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:02
65
0
Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 6-го тура УПЛ.

Поединки 6-го тура УПЛ пройдут с 20 по 22 сентября.

УПЛ. 6-й тур

20 сентября (суббота)

  • 15:30. Колос – Верес
  • 18:00. Полесье – Кудровка

21 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Полтава – Металлист 1925
  • 15:30. ЛНЗ – Рух
  • 18:00. Эпицентр – Кривбасс

22 сентября (понедельник)

  • 13:00. Оболонь – Карпаты
  • 15:30. Динамо – Александрия
  • 18:00. Шахтер – Заря
По теме:
У Шахтера 12 игроков уехали в сборные. Когда и с кем сыграют?
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
ПЕРДУТА: «Я начал учиться на тренера. Но хочу еще немного поиграть»
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
Футбол | 05 сентября 2025, 04:41 0
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации
С дублем Месси. Аргентина разгромила Венесуэлу в матче квалификации

Чемпионы мира уверенно преодолевают отбор

Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 32
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем

Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове
Футбол | 04.09.2025, 22:17
Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове
Забарный перед матчем с Францией ответил на вопрос о Сафонове
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04.09.2025, 15:43
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 35
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем