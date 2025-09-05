Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утверждены даты и время проведения матчей 5-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:58
33
0

Утверждены даты и время проведения матчей 5-го тура УПЛ

5-й тур УПЛ пройдет с 12 по 14 сентября

05 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:58
33
0
Утверждены даты и время проведения матчей 5-го тура УПЛ
УПЛ

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ.

Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 12 по 14 сентября.

УПЛ. 5-й тур

12 сентября (пятница)

  • 15:30. Александрия – ЛНЗ
  • 18:00. Верес – Кудровка

13 сентября (суббота)

  • 13:00. Рух – Эпицентр
  • 15:30. Оболонь – Динамо
  • 18:00. Металлист 1925 – Шахтер

14 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Кривбасс – Полесье
  • 15:30. Заря – Колос
  • 18:00. Карпаты – Полтава
По теме:
У Шахтера 12 игроков уехали в сборные. Когда и с кем сыграют?
Утверждены даты и время проведения матчей 6-го тура УПЛ
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно даты и время матчей Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 03:03 25
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Футбол | 05.09.2025, 03:12
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
Йожеф САБО: «Шовковский давно просил. Но этого от Динамо я не вижу»
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
Футбол | 04.09.2025, 23:12
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
ФОТО. Ребров придумал план. Тренировка сборной Украины накануне Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 101
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем