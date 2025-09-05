Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 02:34 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:58
Утверждены даты и время проведения матчей 5-го тура УПЛ
5-й тур УПЛ пройдет с 12 по 14 сентября
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 5-го тура УПЛ.
Поединки 5-го тура УПЛ пройдут с 12 по 14 сентября.
УПЛ. 5-й тур
12 сентября (пятница)
- 15:30. Александрия – ЛНЗ
- 18:00. Верес – Кудровка
13 сентября (суббота)
- 13:00. Рух – Эпицентр
- 15:30. Оболонь – Динамо
- 18:00. Металлист 1925 – Шахтер
14 сентября (воскресенье)
- 13:00. Кривбасс – Полесье
- 15:30. Заря – Колос
- 18:00. Карпаты – Полтава
