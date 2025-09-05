Украина. Премьер лига05 сентября 2025, 04:17 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:51
16
0
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
Донецкая команда возвращается из Польши в Украину
05 сентября 2025, 04:17 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:51
16
0
Футбольный клуб Шахтер завершил тренировочный цикл в польском Кракове.
Донецкая команда получила от коуча Арды Турана несколько выходных дней.
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала фото и видео с тренировки 4 сентября.
Горняки возвращаются из Польши в Украину и ожидают возобновления УПЛ.
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 01:23 2
Главное, не подстраиваться во французы
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 32
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Теннис | 04.09.2025, 08:42
Футбол | 05.09.2025, 04:47
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 15:20 54
03.09.2025, 01:07 101
03.09.2025, 01:45
03.09.2025, 07:02 2
03.09.2025, 18:11 35
03.09.2025, 15:45 7
03.09.2025, 00:59 6
03.09.2025, 04:00