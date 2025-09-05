Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 04:17 | Обновлено 05 сентября 2025, 04:51
ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных

Донецкая команда возвращается из Польши в Украину

ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных
ФК Шахтер

Футбольный клуб Шахтер завершил тренировочный цикл в польском Кракове.

Донецкая команда получила от коуча Арды Турана несколько выходных дней.

Пресс-служба донецкого клуба опубликовала фото и видео с тренировки 4 сентября.

Горняки возвращаются из Польши в Украину и ожидают возобновления УПЛ.

ФОТО. Тренировочный цикла Шахтера в Кракове завершен. Теперь пару выходных

Шахтер Донецк тренировка видео фото чемпионат Украины по футболу Арда Туран Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
