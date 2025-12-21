Сыграют ли украинцы? Известны стартовые составы на матч Жирона – Атлетико
Матч 17-го тура Ла Лиги начнется в 15:00 по киевскому времени
Украинский вингер Виктор Цыганков и украинский нападающий Владислав Ванат выйдут в стартовом составе «Жироны» на матч 17-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико».
Игра состоится на арене «Монтиливи» в Жироне и начнется в 15:00 по киевскому времени.
На счету Виктоца Цыганкова в этом сезоне 12 матчей в составе «Жироны», 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Владислав Ванат отличился 4 голами и 1 ассистом в 15 поединках.
Стартовые составы на матч Жирона – Атлетико:
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAtleti pic.twitter.com/n9ueoeORNY— Girona FC (@GironaFC) December 21, 2025
Tu Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/nAicrwskuN— Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2025
