Экс-вратарь сборной Украины: «Сборной Франции украинцы не проиграют»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2025, 01:23 | Обновлено 05 сентября 2025, 02:07
35
0

Главное, не подстраиваться во французы

НК Верес. Юрий Вирт

5 сентября национальная сборная Украины по футболу на старте отбора ЧМ-2026 будет принимать французов.

Бывший игрок украинской сборной Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на это противостояние в Польше.

«Конечно, французы – фавориты, но, по моему мнению, у украинцев есть все шансы дать бой именитому сопернику и не уступить. Главное, не подстраиваться во французов и благодаря надежной
подстраховке усложнять им контроль мяча, действовать компактно, чтобы не возникало пространства между линиями.
Если откровенно, то, конечно, беспокоят последние неудачи украинских клубов в еврокубках, недостаточная игровая практика у наших футболистов, выступающих за рубежом. Однако убежден, что статусность противостояния поможет им сплотиться и прыгнуть выше головы.

Тем более что подопечные Сергея Реброва уже неоднократно доказывали свое умение эффективно действовать против оппонента, занимающего высшие позиции в табели о рангах.
Склоняюсь к тому, что максимальная концентрация поможет номинальным хозяевам выстоять под давлением французских «звезд» и все закончится подписанием мирного соглашения, которое будет для украинской сборной очень хорошим результатом».

сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина инсайд Юрий Вирт ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
