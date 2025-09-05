Ребров назвал проблему, которая возникла у Украины перед матчем с Францией
Команда не смогла провести даже две тренировки в день
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что «сине-желтые» столкнулись с проблемой – команда не смогла провести даже две тренировки в день
— На старте сезона не все украинские легионеры имеют игровую практику в своих клубах. Что важнее — играть постоянно, хоть и не на самом высоком уровне, или тренироваться рядом со звездными исполнителями в топовых командах Европы?
— Я вообще не разделяю футболистов, которые играют в Европе и в Украине. Игровая практика всегда важна, и сейчас у представителей украинских клубов этой практики очень много. Слишком много. Сейчас мы не могли провести даже две тренировки, потому что ребята были очень уставшие, и в основном это было восстановление. Поэтому я доволен, что почти все наши исполнители имеют игровую практику, но когда ее слишком много, это приводит к усталости.
Ранее Лунин Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шейн Макгиган – о Василии Ломаченко
Поляки вырвали ничью в Роттердаме