Сборная УКРАИНЫ
Ребров назвал проблему, которая возникла у Украины перед матчем с Францией

Команда не смогла провести даже две тренировки в день

Ребров назвал проблему, которая возникла у Украины перед матчем с Францией
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что «сине-желтые» столкнулись с проблемой – команда не смогла провести даже две тренировки в день

— На старте сезона не все украинские легионеры имеют игровую практику в своих клубах. Что важнее — играть постоянно, хоть и не на самом высоком уровне, или тренироваться рядом со звездными исполнителями в топовых командах Европы?

— Я вообще не разделяю футболистов, которые играют в Европе и в Украине. Игровая практика всегда важна, и сейчас у представителей украинских клубов этой практики очень много. Слишком много. Сейчас мы не могли провести даже две тренировки, потому что ребята были очень уставшие, и в основном это было восстановление. Поэтому я доволен, что почти все наши исполнители имеют игровую практику, но когда ее слишком много, это приводит к усталости.

Ранее Лунин Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Сборная Украины 5 сентября проведет матч против Франции, а 9 числа подопечные Сергея Реброва будут играть против Азербайджана.

Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Тобто не всі легіонери мають практику  в клубах було питання. А для Реброва - цієї практики аж занадто. Тому такі втомлені.
