Германия установила целый ряд антирекордов в игре против Словакии
Бундестим неудачно начал отбор к чемпионату мира
В стартовом матче группы A квалификации к чемпионату мира Германия уступила на выезде Словакии со счетом 0:2.
В этой игре немцы установили ряд антирекордов.
Впервые в своей истории сборная Германии проиграла стартовую игру отборочного турнира к чемпионату мира.
В своем 52-м выездном матче ЧМ немцы проиграли также впервые. До этого они одержали 41 победу и 10 ничьих.
Во второй раз в истории Германия проиграла матч отбора к чемпионату мира с разницей более чем один мяч. Впервые это произошло в сентябре 2001 года против сборной Англии (1:5).
1 - Germany lost the opening game of a World Cup qualifier for the first time ever. In their 52nd away game in WC qualifiers, Germany lost for the first time ever after 41 wins and 10 draws. Reality-check. pic.twitter.com/XmZfT0Tung— OptaFranz (@OptaFranz) September 4, 2025
2-0 - Slovakia 2-0 Germany is only the second time Germany have lost a World Cup qualifier by more than one goal - the other was in the 5-1 defeat to England in September 2001. Memories. pic.twitter.com/GGbQRXEuIX— OptaJoe (@OptaJoe) September 4, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Роман Яремчук не сыграет против Франции