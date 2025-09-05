Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Германия установила целый ряд антирекордов в игре против Словакии
Чемпионат мира
Бундестим неудачно начал отбор к чемпионату мира

Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче группы A квалификации к чемпионату мира Германия уступила на выезде Словакии со счетом 0:2.

В этой игре немцы установили ряд антирекордов.

Впервые в своей истории сборная Германии проиграла стартовую игру отборочного турнира к чемпионату мира.

В своем 52-м выездном матче ЧМ немцы проиграли также впервые. До этого они одержали 41 победу и 10 ничьих.

Во второй раз в истории Германия проиграла матч отбора к чемпионату мира с разницей более чем один мяч. Впервые это произошло в сентябре 2001 года против сборной Англии (1:5).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
