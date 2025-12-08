Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 29-й гол в итальянской Серии А.

Произошло это в выездном матче 14 тура против Удинезе.

Малиновский открыл счет в матче в конце первого тайма, реализовав пенальти.

Из своих 29 голов в чемпионате Италии украинец 23 раза сделал это в составе Аталанты, еще 6 – в составе Дженоа.

Голы украинцев в Серии А

127 – Андрей Шевченко (Милан)

29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)

14 – Артем Довбик (Рома)

7 – Александр Заваров (Ювентус)

3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)

3 – Сергей Ателькин (Лечче)

2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)

1 – Евгений Шахов (Лечче)

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа