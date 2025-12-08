Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
08 декабря 2025, 19:56 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:57
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 29-й гол в итальянской Серии А.

Произошло это в выездном матче 14 тура против Удинезе.

Малиновский открыл счет в матче в конце первого тайма, реализовав пенальти.

Из своих 29 голов в чемпионате Италии украинец 23 раза сделал это в составе Аталанты, еще 6 – в составе Дженоа.

Голы украинцев в Серии А

  • 127 – Андрей Шевченко (Милан)
  • 29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)
  • 14 – Артем Довбик (Рома)
  • 7 – Александр Заваров (Ювентус)
  • 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
  • 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
  • 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
  • 1 – Евгений Шахов (Лечче)

Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа

  • 53 матча (49 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
  • 6 голов (6 – Серия А)
  • 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
По теме:
Гол Малиновского. Дженоа вырвал победу у Удинезе и оторвался от зоны вылета
ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол
