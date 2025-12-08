Италия08 декабря 2025, 19:56 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:57
438
0
Руслан Малиновский забил 29-й гол в Серии А
Шесть из них украинец забил, выступая в составе Дженоа
08 декабря 2025, 19:56 | Обновлено 08 декабря 2025, 19:57
438
0
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский забил 29-й гол в итальянской Серии А.
Произошло это в выездном матче 14 тура против Удинезе.
Малиновский открыл счет в матче в конце первого тайма, реализовав пенальти.
Из своих 29 голов в чемпионате Италии украинец 23 раза сделал это в составе Аталанты, еще 6 – в составе Дженоа.
Голы украинцев в Серии А
- 127 – Андрей Шевченко (Милан)
- 29 – Руслан Малиновский (23 – Аталанта, 6 – Дженоа)
- 14 – Артем Довбик (Рома)
- 7 – Александр Заваров (Ювентус)
- 3 – Алексей Михайличенко (Сампдория)
- 3 – Сергей Ателькин (Лечче)
- 2 – Виктор Коваленко (1 – Специя, 1 – Эмполи)
- 1 – Евгений Шахов (Лечче)
Руслан Малиновский, статистика выступлений за Дженоа
- 53 матча (49 – Серия А, 4 – Кубок Италии)
- 6 голов (6 – Серия А)
- 6 ассистов (4 – Серия А, 2 – Кубок Италии)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 декабря 2025, 08:12 9
Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 1
Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле
Футбол | 08.12.2025, 20:11
Хоккей | 08.12.2025, 19:50
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Комментарии 0
Популярные новости
08.12.2025, 10:46 15
07.12.2025, 08:57 10
07.12.2025, 23:59 6
07.12.2025, 00:00 5
07.12.2025, 16:55 102
Другие виды
08.12.2025, 08:54 2
07.12.2025, 02:12 11