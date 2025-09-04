Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 22:58 |
Нидерланды – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Нидерланды – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.

Коллективы играют на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 4 сентября

Нидерланды – Польша – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дюмфрис, 28

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.

сборная Нидерландов по футболу сборная Польши по футболу Нидерланды - Польша ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Дензел Дюмфрис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
