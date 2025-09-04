Нидерланды – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)

4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.

Коллективы играют на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа G. 4 сентября

Нидерланды – Польша – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Дюмфрис, 28

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.