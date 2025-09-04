Чемпионат мира04 сентября 2025, 22:58 |
Нидерланды – Польша. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
04 сентября 2025, 22:58 |
4 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе G между сборными Нидерландов и Польши.
Коллективы играют на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа G. 4 сентября
Нидерланды – Польша – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Дюмфрис, 28
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Дюмфрис, 28 мин.
