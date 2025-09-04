Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
ФОТО. Тренировка сборной Украины U-21 в Литве

Молодые украинские футболисты поддерживают форму в международную паузу

УАФ

Сборная Украины U-21 тренируется в Литве.

Футболисты молодежной сборной Украины в эту международную паузу проведут лишь 1 товарищеский матч – 5 сентября в рамках квалификации чемпионата Европы сыграют с Литвой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Украинская ассоциация футбола поделилась фотографиями тренировочного процесса сборной перед матчем.

фото сборная Украины по футболу U-21
