ФОТО. Тренировка сборной Украины U-21 в Литве
Молодые украинские футболисты поддерживают форму в международную паузу
Сборная Украины U-21 тренируется в Литве.
Футболисты молодежной сборной Украины в эту международную паузу проведут лишь 1 товарищеский матч – 5 сентября в рамках квалификации чемпионата Европы сыграют с Литвой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Украинская ассоциация футбола поделилась фотографиями тренировочного процесса сборной перед матчем.
