Сборная Украины U-21 тренируется в Литве.

Футболисты молодежной сборной Украины в эту международную паузу проведут лишь 1 товарищеский матч – 5 сентября в рамках квалификации чемпионата Европы сыграют с Литвой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Украинская ассоциация футбола поделилась фотографиями тренировочного процесса сборной перед матчем.

ФОТО. Тренировка сборной Украины U-21 в Литве

