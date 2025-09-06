Ребров отреагировал на обыски СБУ у своего помощника Платова

Журналист Виктор Вацко заявил, что Служба безопасности Украины провела обыски у представителей тренерских штабов украинских сборных, открыв уголовное производство по факту коррупции в футболе. Обыски проводились и у помощника Сергея Реброва Глеба Платова.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на эту информацию и объяснил, влияет ли это вообще на результаты команды.

«Это никак не влияет на результаты команды, вообще. Это не касается подготовки сборной Украины», – сказал Ребров.

Ранее была информация, что Глеб Платов может стать спортивным директором житомирского «Полесья».