Известно, кто стал инициатором трансфера скандального Бленуце в Динамо
Инициатором перехода было руководство киевлян
Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.
23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».
Агент румына Кристи Чорнодоля сообщил, что главным инициатором этого трансфера стал один из братьев Суркисов.
«Бленуце очень хотел видеть господин Суркис, тренер, все, кто принимал решение. Владелец киевлян был очень заинтересован в нем, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась «Университета».
Киевляне следили за ним как минимум полгода, но знали его гораздо дольше. Его переход — это не какое-то спонтанное решение», — отметил агент.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Умер Джорджио Армани
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве
А мав бути хтось інший ініціатором купівлі гравця в клуб?