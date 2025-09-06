Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, кто стал инициатором трансфера скандального Бленуце в Динамо
Чемпионат Украины
Известно, кто стал инициатором трансфера скандального Бленуце в Динамо

Инициатором перехода было руководство киевлян

Известно, кто стал инициатором трансфера скандального Бленуце в Динамо
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университета Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

Агент румына Кристи Чорнодоля сообщил, что главным инициатором этого трансфера стал один из братьев Суркисов.

«Бленуце очень хотел видеть господин Суркис, тренер, все, кто принимал решение. Владелец киевлян был очень заинтересован в нем, учитывая сумму трансфера и сложную ситуацию, в которой находилась «Университета».

Киевляне следили за ним как минимум полгода, но знали его гораздо дольше. Его переход — это не какое-то спонтанное решение», — отметил агент.

Дмитрий Олейник Источник: Fanatik.ro
