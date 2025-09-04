В Шахтере определились с тем, кто будет носить 10-й и 11-й номера
Свои игровые номера сменили Педриньо и Невертон
В донецком «Шахтере» определились с тем. кто будет играть под 10-м и 11-м номером.
Этим летом состав бронзового призера Украинской Премьер-лиги покинул Кевин и Георгий Судаков, которые носили 11-й и 10-й номер соответственно.
После того, как оба футболиста отправились в свои новые клуб (Кевин в «Фулхэм», Георгий в «Бенфику»), 11-й номер себе взял Невертон, а 10-й – Педриньо. Ранее бразильцы носили 39-й и 38-й номера соответственно.
Ранее сообщалось о том, что соперник «Шахтера» в ЛК оформил трансфер игрока «Болоньи».
