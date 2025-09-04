За итальянский клуб Кацпер провел 39 матчей, в которых сделал один ассист и забил один мяч. Вместе с «Болоньей» в прошлом сезоне Урбаньски завоевал золотые награды Кубка Италии.
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в ЛК оформил трансфер игрока Болоньи
«Легия» Варшава переманила к себе Кацпера Урбански
Варшавская «Легия» официально объявила о подписании 20-летнего центрального полузащитника «Болоньи» Кацпера Урбаньски.
По информации известного портала Transfermarkt, молодой футболист обошелся «Легии» в 2.5 миллиона евро.
Кацпер согласовал с новым клубом контракт до лета 2028 года.
Напомним, что «Легия» станет соперником донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги конференций. Матч между клубами состоится 23 октября, начало в 19:45.
