Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в ЛК оформил трансфер игрока Болоньи
Польша
04 сентября 2025, 15:08 | Обновлено 04 сентября 2025, 15:11
218
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в ЛК оформил трансфер игрока Болоньи

«Легия» Варшава переманила к себе Кацпера Урбански

04 сентября 2025, 15:08 | Обновлено 04 сентября 2025, 15:11
218
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера в ЛК оформил трансфер игрока Болоньи
ФК Легия Варшава. Кацпер Урбански

Варшавская «Легия» официально объявила о подписании 20-летнего центрального полузащитника «Болоньи» Кацпера Урбаньски.

По информации известного портала Transfermarkt, молодой футболист обошелся «Легии» в 2.5 миллиона евро.

Кацпер согласовал с новым клубом контракт до лета 2028 года.

За итальянский клуб Кацпер провел 39 матчей, в которых сделал один ассист и забил один мяч. Вместе с «Болоньей» в прошлом сезоне Урбаньски завоевал золотые награды Кубка Италии.

Напомним, что «Легия» станет соперником донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги конференций. Матч между клубами состоится 23 октября, начало в 19:45.

По теме:
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Богдан Кушниренко – игрок Зари
Легия Варшава Болонья трансферы трансферы Серии A чемпионат Польши по футболу Шахтер Донецк Лига конференций
Андрей Витренко Источник: ФК Легия Варшава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2025, 02:06 3
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ

Коуч «волков» имеет полный кредит доверия со стороны президента клуба

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04 сентября 2025, 00:10 4
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 08:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 14:41
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 3
Бокс
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 11
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем