Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира

Сделка, благодаря которой 23-летний нападающий Владислав Бленуце оказался в Украине в киевском «Динамо», оказалась выгодной как для клуба «Крайова», который принадлежит Адриану Митителу, так и для игрока. Стали известны финансовые условия трансфера.

Владелец клуба «Крайова» Адриан Митителу осуществил одну из своих самых громких сделок в футболе. Ведь его команда «Крайова», которая опустилась в третью лигу, – либо даже исчезнет с футбольной карты, либо вряд ли сможет в ближайшие годы иметь «товар на экспорт».

Поэтому бизнесмен «сыграл жестко» в деле трансфера Бленуце. Его стратегия оказалась разумной и удачной. Ведь «золотая рыбка» из состава «Крайовы» была продана в «Динамо» Киев, и состоялся громкий трансфер.

О финансовых деталях трансфера рассказал румынский адвокат Кристиан Чернодоля:

«Цена трансфера в «Динамо» Киев – где-то 2,4–2,5 млн евро. Это сумма, которой можно достичь. Но одновременно очень важны и те 20% от будущего трансфера, которые удалось выбить в последние два часа переговоров. Этот процент тоже имеет большое значение. Это кажется мне очень, очень выгодным для «Крайовы».

С другой стороны, если бы клуб «Крайова» был в лучшей ситуации, цена могла бы быть намного выше. Не ручаюсь, что получилось бы больше 4 миллионов евро, но у нас была бы другая переговорная позиция. Общая сумма – это комбинация с бонусами, которых очень легко достичь или которые вполне реалистичны. На мой взгляд, это отличная сделка для «Крайовы» с учетом ее нынешнего состояния».

Далее адвокат Кристиан Чернодоля, который имел мандат на осуществление трансфера Бленуце, рассказал, сколько будет зарабатывать 23-летний футболист после этого профессионального выбора:

«Зарплата Бленуце в «Динамо» составит где-то 30 тысяч евро в месяц. Примерно такие зарплаты там, в «Динамо» Киев. Это значит, что ежегодно Бленуце будет получать 360 тысяч евро от украинского клуба».

Однако 4 сентября стало известно, что Бленуце в соцсетях репостил рашистских мудозвонов, что вызвало огромный скандал вокруг клуба.