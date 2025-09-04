Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 17:47 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:50
1536
7

Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира

Румынский форвард Владислав Бленуце сорвал джекпот, но угодил в скандал

04 сентября 2025, 17:47 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:50
1536
7
Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира
ФК Крайова. Владислав Бленуце

Сделка, благодаря которой 23-летний нападающий Владислав Бленуце оказался в Украине в киевском «Динамо», оказалась выгодной как для клуба «Крайова», который принадлежит Адриану Митителу, так и для игрока. Стали известны финансовые условия трансфера.

Владелец клуба «Крайова» Адриан Митителу осуществил одну из своих самых громких сделок в футболе. Ведь его команда «Крайова», которая опустилась в третью лигу, – либо даже исчезнет с футбольной карты, либо вряд ли сможет в ближайшие годы иметь «товар на экспорт».

Поэтому бизнесмен «сыграл жестко» в деле трансфера Бленуце. Его стратегия оказалась разумной и удачной. Ведь «золотая рыбка» из состава «Крайовы» была продана в «Динамо» Киев, и состоялся громкий трансфер.

О финансовых деталях трансфера рассказал румынский адвокат Кристиан Чернодоля:

«Цена трансфера в «Динамо» Киев – где-то 2,4–2,5 млн евро. Это сумма, которой можно достичь. Но одновременно очень важны и те 20% от будущего трансфера, которые удалось выбить в последние два часа переговоров. Этот процент тоже имеет большое значение. Это кажется мне очень, очень выгодным для «Крайовы».

С другой стороны, если бы клуб «Крайова» был в лучшей ситуации, цена могла бы быть намного выше. Не ручаюсь, что получилось бы больше 4 миллионов евро, но у нас была бы другая переговорная позиция. Общая сумма – это комбинация с бонусами, которых очень легко достичь или которые вполне реалистичны. На мой взгляд, это отличная сделка для «Крайовы» с учетом ее нынешнего состояния».

Далее адвокат Кристиан Чернодоля, который имел мандат на осуществление трансфера Бленуце, рассказал, сколько будет зарабатывать 23-летний футболист после этого профессионального выбора:

«Зарплата Бленуце в «Динамо» составит где-то 30 тысяч евро в месяц. Примерно такие зарплаты там, в «Динамо» Киев. Это значит, что ежегодно Бленуце будет получать 360 тысяч евро от украинского клуба».

Однако 4 сентября стало известно, что Бленуце в соцсетях репостил рашистских мудозвонов, что вызвало огромный скандал вокруг клуба.

По теме:
Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ
Максим ШУМИЛО: «Не зацикливаюсь на личной статистике»
Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Результативные действия всегда придают уверенность»
Динамо Киев Игорь Суркис трансферы финансы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Румынии по футболу Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце зарплаты
Николай Степанов Источник: Sport.ro
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2025, 02:06 3
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ

Коуч «волков» имеет полный кредит доверия со стороны президента клуба

УЕФА против Клубного ЧМ каждые 2 года: «Игроки и так уже мертвые»
Футбол | 04 сентября 2025, 18:17 2
УЕФА против Клубного ЧМ каждые 2 года: «Игроки и так уже мертвые»
УЕФА против Клубного ЧМ каждые 2 года: «Игроки и так уже мертвые»

Чеферин не поддерживает проведение турнира раз в два года

Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 03.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04.09.2025, 15:59
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Кажете  360 тисяч зароблятиме? А в іншій інфі, яка тут же  друкується,  сказано за 520 тисяч. 
Ответить
+1
AK.228
О как , теперь новости о нем будут подаваться в таком виде!?))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
AleksDnipro
Я не шанувальник Палестини, але хотілося б зрозуміти логіку д*біла. Ненавидіти Україну і Палестину одночасно (других швидше за все через "вони мусульмани ж"), при цьому любити росію, яка є прямим прихильником мусульманського світу дестабілізуючи Європу, створюючи міграційну кризу, а також заселяючи зруйновані українські міста, той же Маріуполь, різними чурками, вбивши до цього величезну кількість слов'ян і греків.
Зізнатися чесно, зрозуміти логіку циганви — завдання нелегке.
Ответить
0
MaximusOne
Там а нього ще якісь єврейські шорсти були, це робить його любителем "єврейського міру", чи як ?
Ответить
-1
NikoKam1969
Залишіть у спокої пацана. Шкоди Україні він не завдасть, не переживайте, а Динамо може принесе користь. Час покаже.
Ответить
-2
SHN
И плюс работа репетитора украинского.
А то СаШо ведь только на нем проводит установки.
Ответить
-3
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 13
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем