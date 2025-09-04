Легенда Динамо: «Он в сборной Украины звездочку поймал»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Стефан Решко в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отсутствие Андрея Ярмоленко в составе национальной сборной Украины.

– На этот раз Сергей Ребров не вызвал в сборную ее ветерана Андрея Ярмоленко. Означает ли это, что он на него уже не рассчитывает?

– Приходилось слышать, что Ярмоленко якобы поссорился с Александром Шовковским.

– Но это клубные дела, а это – сборная.

– Да, вполне возможно, что Шовковский подсказал Реброву, что и как. Но как бы там ни было, глядя через призму поединка с Францией, я скажу, что Ярмоленко уже не бежит в оборону и не борется сзади. И это при том, что он – полузащитник. Это означает, что игрок этого амплуа должен отрабатывать в защите и идти вперед за счет индивидуального мастерства и других качеств. А он, к сожалению, назад не оттягивается и в обороне не борется. Видимо, он в сборной «звездочку» схватил. Лично мне не нравится такое отношение к коллективу. Поэтому возможно, что Ярмоленко в игре с французами и не нужен. Видно, что он уже физически не «тянет». Ему уже 35 лет – пожалуй, пришло время уже заканчивать играть.