5 сентября, в полуфинале US Open сразятся Арина Соболенко (WTA 1) и Джессика Пегула (WTA 4).

Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

белорусская «нейтралка» предпринимает последнюю попытку выиграть мейджор в этом году, ведь она проиграла финалы в Австралии и Ролан Гаррос, а на Уимблдоне вылетела в полуфинале. В текущем сезоне на счету Соболенко три титула, она была лучшей в Брисбене, Майами и Мадриде.

На этом турнире лидер мирового рейтинга пока не отдала ни партии. В первом круге обыграла швейцарку Масарову – 7:5, 6:1, потом прошла «нейтралку» Полину Кудерметову – 7:6, 6:2. В третьем круге была победа над крепкой Лейлой Фернандес – 6:3, 7:6, после чего удалось справиться с испанкой Букшей – 6:1, 6:4. В четвертьфинале матч против чешки Вондроушовой не состоялся, так как соперница снялась с турнира из-за травмы.

Джессика Пегула

Американская спортсменка в этом сезоне выиграла три турнира, хотя они и не топового уровня, речь идет об Остине, Чарльстоне и Бад-Хомбурге. Конечно, главной задачей для спортсменки является мейджор, ведь их Пегула еще не выигрывала. Взять титул US Open перед своей публикой будет особо приятно и ценно.

Джессика тоже все матчи на этом турнире в двух партиях, сначала пострадала Шериф из Египта – 6:0, 6:4. Далее американка разобралась с двумя «нейтралками»: Блинковой – 6:1, 6:3 и Азаренко – 6:1, 7:5. В четвертом круге Пегула легко справилась с землячкой Энн Ли – 6:1, 6:2. Свой последний матч удалось выиграть у опытной Барборы Крейчиковой 6:3, 6:3.

Личные встречи

В очных противостояниях ведет Соболенко со счетом 7:2. Не будет лишним вспомнить, что в прошлом году спортсменки играли между собой в финале этого турнира, тогда Соболенко выиграла в двух сетах – 7:5, 7:5.

Прогноз

«Нейтралка» котируется фаворитом этого полуфинала, но мотивация будет зашкаливать у обеих теннисисток. Встречаются спортсменки из топ-5, так что стоит ждать тенниса высокого уровня.

Публика будет поддерживать Пегулу, что может повлиять на не всегда стабильную психологически Соболенко. Поставлю здесь на тотал больше 20,5 геймов, так как жду увлекательной борьбы. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.70.