Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тростянец – Колос-2 – 2:1. Поражение вице-чемпиона. Видео голов
Вторая лига
Тростянец
03.09.2025 12:00 – FT 2 : 1
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 14:36 |
34
0

Тростянец – Колос-2 – 2:1. Поражение вице-чемпиона. Видео голов

Колос-2 потерпел первое поражение в сезоне

04 сентября 2025, 14:36 |
34
0
Тростянец – Колос-2 – 2:1. Поражение вице-чемпиона. Видео голов
ФК Колос-2

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. ФК «Тростянец» на своем поле обыграл вице-чемпиона прошлого сезона Второй лиги «Колос-2».

«Тростянец» вышел вперед уже на 8-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Тимофей Хуссин.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. В составе ФК «Тростянец» отличился Павел Замуренко, а за «Колос-2» забил Максим Казаков.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Тростянец – Колос-2 Ковалевка – 2:1

Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Казаков (Колос-2 Ковалевка).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Замуренко (Тростянец).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Тимофей Хуссин (Тростянец).
По теме:
Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Тростянец Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Футбол | 04 сентября 2025, 14:18 2
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ
Без Турана. Известны кандидаты на звание лучшего тренера августа УПЛ

Четыре специалиста претендуют на награду

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 08:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03.09.2025, 18:11
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 49
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем