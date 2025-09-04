Тростянец – Колос-2 – 2:1. Поражение вице-чемпиона. Видео голов
Колос-2 потерпел первое поражение в сезоне
Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. ФК «Тростянец» на своем поле обыграл вице-чемпиона прошлого сезона Второй лиги «Колос-2».
«Тростянец» вышел вперед уже на 8-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Тимофей Хуссин.
После перерыва команды обменялись забитыми мячами. В составе ФК «Тростянец» отличился Павел Замуренко, а за «Колос-2» забил Максим Казаков.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Тростянец – Колос-2 Ковалевка – 2:1
Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75
