Тростянец – Колос-2 – 2:1. Поражение вице-чемпиона. Видео голов

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. ФК «Тростянец» на своем поле обыграл вице-чемпиона прошлого сезона Второй лиги «Колос-2».

«Тростянец» вышел вперед уже на 8-й минуте матча. Автором первого гола в матче стал Тимофей Хуссин.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. В составе ФК «Тростянец» отличился Павел Замуренко, а за «Колос-2» забил Максим Казаков.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Тростянец – Колос-2 Ковалевка – 2:1

Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 75

