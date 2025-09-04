Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Виталий Лисицкий рассказал о финансовых возможностях, которые были в некоторых элитных клубах.

– В «Кривбассе» на матчи против «Динамо» и «Шахтера» были повышенные премиальные, – сказал Лисицкий. – Они, возможно, были такими же, как у «Днепра» и «Арсенала». За победу что-то порядка 50 000 долларов на человека. Это была наибольшая моя премия в карьере. А так были стандартные бонусы, по 5 000 у.е. за победу. Но это было в лучшие времена (улыбается).

Напомним, что за свою футбольную карьеру Лисицкий защищал цвета таких команд, как «Динамо», «Черноморец», «Днепр», «Кривбасс», «Говерла» и «Металлург» З.