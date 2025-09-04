Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 14:01 |
1543
1

Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере

Виталий Лисицкий в «Кривбассе» получил 50 000 долларов за одну игру

04 сентября 2025, 14:01
1543
1
Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере
Виталий Лисицкий

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Виталий Лисицкий рассказал о финансовых возможностях, которые были в некоторых элитных клубах.

– В «Кривбассе» на матчи против «Динамо» и «Шахтера» были повышенные премиальные, – сказал Лисицкий. – Они, возможно, были такими же, как у «Днепра» и «Арсенала». За победу что-то порядка 50 000 долларов на человека. Это была наибольшая моя премия в карьере. А так были стандартные бонусы, по 5 000 у.е. за победу. Но это было в лучшие времена (улыбается).

Напомним, что за свою футбольную карьеру Лисицкий защищал цвета таких команд, как «Динамо», «Черноморец», «Днепр», «Кривбасс», «Говерла» и «Металлург» З.

Виталий Лисицкий Динамо Киев Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Днепр Арсенал Киев Говерла Ужгород Металлург Запорожье Черноморец Одесса
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 1
Khafre
цих преміальних не було б, якби не святий гріша в якого сьогодні дн
Ответить
0
