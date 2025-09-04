Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо – о Шовковском: «От любви к ненависти один шаг»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 12:44 |
1071
1

Легенда Динамо – о Шовковском: «От любви к ненависти один шаг»

Максим Шацких оценил игру и результаты киевского клуба после вылета в Лигу конференций

04 сентября 2025, 12:44 |
1071
1
Легенда Динамо – о Шовковском: «От любви к ненависти один шаг»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о результатах украинской команды под руководством главного тренера Александра Шовковского:

– После поражения от «Маккаби» в первом матче начали говорить о том, что Александра Шовковского могут уволить с должности главного тренера. Как вообще такие слухи об увольнении влияют на тренера, на его психологию?

– У нас, как правило, от любви к ненависти один шаг. Игроки «Динамо» стали чемпионами в сложной ситуации и в сложном чемпионате. Быстро это все забыли, а вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов и проиграли первую игру Лиги Европы «Маккаби» – и все, сразу тренер плохой. Надо реально смотреть на вещи.

Может ли «Динамо» сейчас конкурировать с теми командами, с которыми они играли в Лиге чемпионов? Сейчас «Маккаби» Тель-Авив показало, что это команда хорошего уровня. Она выглядела в первой игре достаточно уверенно.

Вторая игра была совсем другой. Уже «Динамо» сделало выводы после первой игры, просто немного не хватило везения и мастерства. Моменты были, подходы были, эпизоды голевые были.

– Слухи об отставке влияют вообще на тренера? Или он их не замечает?

– Да. Они оказывают влияние и на тренера, и на атмосферу в команде, и на футболистов. Потому что все футболисты тоже читают новости. Психологически это немного поджимает. Нельзя поддаваться этому, нужно быть сильнее и делать каждый день свое дело спокойно и не обращать внимания. Историей тоже не нужно жить.

Надо понимать уровень команды. И может ли она сейчас делать то, что все хотят видеть. Не всегда это удается, к сожалению. Возможно, на данном этапе это максимум того, что может показать «Динамо».

Сейчас усиление прибыло, конкуренция будет. Когда в команде нет должной конкуренции, тяжело футболисту самого себя мотивировать. Я этого не понимаю, конечно. Однако так оно есть. Когда тебе дышит в затылок такой же равноценный игрок, тогда уже другое отношение будет к своему делу и всему прочему. Без конкуренции тяжело прогрессировать, практически нереально. Психология, к сожалению, у нас так устроена, – рассказал Шацких.

По теме:
Экс-игрок Динамо – о самых больших премиальных в карьере
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Скала 1911 – Лесное – 1:2. Результативный конец матча. Видео голов и обзор
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Максим Шацких Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04 сентября 2025, 02:06 3
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ

Коуч «волков» имеет полный кредит доверия со стороны президента клуба

Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04 сентября 2025, 00:10 4
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»

Легенда дал совет молодому боксеру не выходить на украинца

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 08:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Богдан Кушниренко – игрок Зари
Футбол | 04.09.2025, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Богдан Кушниренко – игрок Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Богдан Кушниренко – игрок Зари
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Подивимось, як він виправдовуватиме СаШо, коли його зять втратить місце в старті (та вже втратив) і буде вимушений шукати новий клуб, і не зможе нічого знайти навіть в УПЛ.
Ответить
-1
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
03.09.2025, 01:07 100
Футбол
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 3
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 31
Футбол
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
02.09.2025, 08:36 40
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем