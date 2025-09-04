Легенда Динамо – о Шовковском: «От любви к ненависти один шаг»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением о результатах украинской команды под руководством главного тренера Александра Шовковского:

– После поражения от «Маккаби» в первом матче начали говорить о том, что Александра Шовковского могут уволить с должности главного тренера. Как вообще такие слухи об увольнении влияют на тренера, на его психологию?

– У нас, как правило, от любви к ненависти один шаг. Игроки «Динамо» стали чемпионами в сложной ситуации и в сложном чемпионате. Быстро это все забыли, а вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов и проиграли первую игру Лиги Европы «Маккаби» – и все, сразу тренер плохой. Надо реально смотреть на вещи.

Может ли «Динамо» сейчас конкурировать с теми командами, с которыми они играли в Лиге чемпионов? Сейчас «Маккаби» Тель-Авив показало, что это команда хорошего уровня. Она выглядела в первой игре достаточно уверенно.

Вторая игра была совсем другой. Уже «Динамо» сделало выводы после первой игры, просто немного не хватило везения и мастерства. Моменты были, подходы были, эпизоды голевые были.

– Слухи об отставке влияют вообще на тренера? Или он их не замечает?

– Да. Они оказывают влияние и на тренера, и на атмосферу в команде, и на футболистов. Потому что все футболисты тоже читают новости. Психологически это немного поджимает. Нельзя поддаваться этому, нужно быть сильнее и делать каждый день свое дело спокойно и не обращать внимания. Историей тоже не нужно жить.

Надо понимать уровень команды. И может ли она сейчас делать то, что все хотят видеть. Не всегда это удается, к сожалению. Возможно, на данном этапе это максимум того, что может показать «Динамо».

Сейчас усиление прибыло, конкуренция будет. Когда в команде нет должной конкуренции, тяжело футболисту самого себя мотивировать. Я этого не понимаю, конечно. Однако так оно есть. Когда тебе дышит в затылок такой же равноценный игрок, тогда уже другое отношение будет к своему делу и всему прочему. Без конкуренции тяжело прогрессировать, практически нереально. Психология, к сожалению, у нас так устроена, – рассказал Шацких.